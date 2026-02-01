Bryt Sveriges samarbetsavtal med Turkiet!

▶ Svek mot det kurdiska folket

▶ S och Tidölaget lika skyldiga

▶ Bryt avtalet nu!

Vi minns alla hur Magdalena Anderssons socialdemokratiska regering snart efter den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022 drastiskt lade om den svenska försvars- och säkerhetspolitiken genom att ansöka om medlemskap i Nato. Det gick snabbt och redan i juli samma år fick Sverige status som ”inbjudet land”. Nästa steg var att alla Natos enskilda medlemsländer skulle godkänna Sverige, då Ungern och Turkiet sa nej. Det var inte så komplicerat att få Ungern att ändra sig, men Turkiet var en värre nöt att knäcka.

Turkiet – och dess president Erdogan – fastslog att ett svenskt medlemskap var otänkbart så länge man gav sitt stöd till ”kurdisk terrorism”. Erdogan syftade då på såväl PKK som Sveriges bistånd till det kurdiska självstyret i norra Syrien och alla oppositionella kurder som under årens lopp haft sin fristad i Sverige. Sveriges S-regering inledde förhandlingar med Turkiet, vilka efter maktskiftet hösten 2022 övertogs av Kristerssons regering. Ett så kallat samarbetsavtal arbetades fram och 24 januari 2024 godkände det turkiska parlamentet ett svenskt medlemskap, varefter president Erdogan två dagar senare bekräftade det med sin namnteckning.

Vad gav då avtalet Turkiet, vad fick Erdogan att vekna?

– Svensk vapenexport till Turkiet, vilken stoppades 2019 efter landets invasion mot delar av Rojava, återupptogs: Senare har Turkiet även bombat Rojava vid en mängd tillfällen där det speciellt under en period – i skuggan av Israels folkmord i Gaza – handlade om nästan dagliga attacker med syftet att slå sönder Rojavas infrastruktur.

– Sverige förband sig att inte stödja PYD: PYD är det styrande partiet i Rojava. Rojava har fått dra det tunga lasset i kampen mot IS – med runt 11 000 stupade soldater – därför bildades 2014 en internationell koalition för att ge det ekonomiskt och militärt stöd. En del av det svenska biståndet hade sitt ursprung i denna koalition, medan en annan del bottnade i att den politiska vilden Amineh Kakabaveh, som vågmästare i riksdagen, ställde det som krav för att stödja en S-regering. Avtalet har fått till effekt att allt bistånd, förutom ett humanitärt stöd som främst kanaliseras via FN, har skurits bort. Sveriges kontakter med det politiska självstyret i Rojava har också reducerats till ett minimum.

– Sverige och Turkiet har ingått en så kallad Security Compact, för ett långsiktigt samarbete i kampen mot ”terrorism”: Konkret handlar det om att kontakterna mellan Säpo och den turkiska säkerhetstjänsten intensifierats, och en mängd kurder bosatta i Sverige har plötsligt blivit klassade som ”ett hot mot rikets säkerhet”. Joakim Medin har i sin bok Kurdspåret – Sverige, Turkiet och priset för ett Natomedlemskap visat hur enskilda kurder blivit utsatta för Säpos ökande intresse. De mest flagranta fallen handlar om två personer som utvisades till Turkiet och snabbt hamnade i fängelse – sannolikt med mångåriga frihetsstraff som följd.

Alla vet att Turkiet är ett land som uppenbart bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter, med inte minst tusentals politiska fångar, men som en följd av samarbetsavtalet kallar svenska makthavare numera rutinmässigt Turkiet för en demokrati och nästan all kritik har upphört.

De senaste veckorna har den till Turkiet nära allierade syriska regimen gått till hårt angrepp mot Rojava; uppgifter om svåra övergrepp mot civila har sipprat ut och minst 100 000 människor har tvingats på flykt. På svensk mark har Säpo gripit en aktivist från Rojavakommittéerna, efter att organisationen utfört symboliska aktioner utanför två svenska ministrars bostäder. Aktivisten har häktats med den absurda brottsrubriceringen grovt olaga hot, vilket i värsta fall kan utmynna i flera års fängelse. Erdogan har mer än en gång krävt att ”terrorister” ska röjas bort från Sveriges gator, därtill kokade han av ilska när Rojavakommittéerna hängde en docka föreställande honom själv upp och ner mitt i Stockholm – till hela världens beskådande. Det är ingen vild gissning att turkisk säkerhetstjänst har ett ord med i laget runt hanteringen av detta ärende.

Det svenska samarbetsavtalet är ett skammens dokument och bör brytas omedelbart!