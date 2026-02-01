Trump hos Epstein fortfarande mörkat

När det amerikanska Justitiedepartementet släppte mer än tre och en halv miljoner dokument från utredningen av den döde sexualförbrytaren Jeffrey Epstein riktades uppmärksamheten mot huruvida Donald Trump förekommer i filerna. Den amerikanske presidentens namn nämns på ungefär 4500 ställen i utredningsmaterialet i olika sammanhang i det enorma materialet.

Utrikes|Erik Edlund

Att en persons namn finns med i Epstein-filerna betyder inte nödvändigtvis att denne är misstänkt för brott. USA:s justitiedepartement uppgav i samband med publiceringen, att vissa dokument innehåller ”osanna och sensationslystna påståenden”.

Under lördagen gjorde presidenten sitt första uttalande i frågan på presidentplanet Air Force One. Han säger till Independent att han inte själv tagit del av uppgifterna men att han fått höra av ”några mycket viktiga personer” att de tvärtom friar honom.

-Det är motsatsen till vad en del, ni vet, den radikala vänstern, hoppades på.

Trump säger att han tänker stämma journalisten Michael Wolff som har skrivit mycket om Trumps kontakter med Epstein. Wolff intervjuade Epstein i 100 timmar i samband med arbetet med boken Fire and Fury: Inside the Trump White House.

Kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez skriver på plattformen X om offentliggörandet att de dokument som släpptes i fredags bara är en liten del av materialet från utredningen.

” Även med allt som ingår i den här Epstein-publiceringen – kom ihåg: detta är bara en minoritet av handlingarna.

Detta är FORTFARANDE bara det de var villiga att lämna ut – i strid med lagen, som kräver att alla handlingar offentliggörs.

Pam Bondis justitiedepartement (DOJ) håller fortfarande majoriteten av dem hemliga.

Vi behöver dem alla.”