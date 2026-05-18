KD-ledaren Ebba Busch har på en presskonferens i Karlstad presenterat en ”Handlingsplan mot islamism”. Hon vet att kunskapen hos dom flesta om distinktionen mellan islamsk tro, islamism och fundamentalistisk islamism är ytterst begränsad. Hon utnyttjar detta och glider mellan begreppen. Vad hon verkligen är ute efter är att demonisera den muslimska delen av den svenska befolkningen. Bush fiskar i rasistiska vatten. För henne handlar det om att i konkurrens med SD bygga på fördomar och okunnighet och uppamma rädsla och motsättningar.

Opinion|Peter Widén

Men låt oss först begrunda hur demokratiska socialister ser och har sett på religiösa skillnader och religion i vårt arbete att formera arbetarklassen politiskt.

När det socialdemokratiska partiet bildades i slutet av 1800-talet fanns en diskussion om hur partiet skulle förhålla sej till religionen. (Detta var långt innan partisplittringen 1917 då rörelsen delades och vänsterfraktionen så småningom tog namnet Sveriges Kommunistiska Parti.)

Vid formeringen på 1880-talet förespråkade den framtida partiordföranden Hjalmar Branting att ateism skulle vara ett krav för att kunna vara partimedlem. Men han fick mothugg av andra, en av dem var skräddaren och agitatorn August Palm. Palm hade under sina gesällvandringar på den europeiska kontinenten sett hur religiösa (och nationella) motsättningar splittrat arbetarna och försvagat klassens kamp för sociala och politiska förändringar. Han hävdade att partiets grundval måste vara en gemensam strävan till förbättringar för arbetarna under jordelivet, inte synen på vad som eventuellt hände efter döden. Religionen måste få vara en privatsak.

August Palms syn segrade och Branting anslöt sej själv till den. Samma diskussioner fördes i andra socialistiska partier. I det ryska partiet hade Lenin samma inställning som Palm.

För oss demokratiska socialister är det väsentliga vilka värderingar en person har, inte huruvida han/hon ser dessa värderingar som sanktionerade av en Gud eller inte.

Däremot vänder vi oss mot och bekämpar fundamentalistisk religion. Med fundamentalism menar vi bokstavstroende, att man tror att de egna religiösa skrifterna är dikterade av Gud och stående utanför möjlig diskussion. Att man själv har rätt och att alla andra har fel. Fundamentalismen leder till ett avståndstagande från alla som inte underkastar sej de egna skrifterna.

Fundamentalismen är inte begränsad till en viss religion. Det finns kristen, islamsk, judisk och hinduisk fundamentalism. Med mera. På Sri Lanka och i Myanmar har vi till och med sett hur intolerant buddism lett till sekterism, övergrepp och folkmord.

Judisk, kristen och muslimsk fundamentalism har i mycket gemensamma källor. Den som ser Gamla testamentet som Guds odiskutabla ord hamnar naturligtvis i oerhört reaktionära positioner. Gamla testamentet speglar ju samhällsåskådningar i ett patriarkalt klassamhälle för tusentals år sedan. Läs till exempel Josuas bok med dess öppna uppmaningar till folkmord och utrotning.

Idag har vi till exempel de fundamentalistiska högerkristna riktningarna i USA. Vi talar om miljontals församlingsmedlemmar. Vi har fundamentalistiska islamister som Al Qaida och I.S. Vi har de fundamentalistiska krafterna inom judendomen som på allvar härleder sin rätt

att fördriva palestinierna till sina egna skrifter som de hävdar är ”Guds ord”.

Dessa fundamentalistiska föreställningar och dessa organisationer kan naturligtvis inte accepteras. Dom måste bekämpas. Ebba Busch är själv uppfostrad inom kristen fundamentalism, nämligen Livets Ords skola i Uppsala. Och hon är inte ensam om det i Tidölaget. Även den moderata finansministern Elisabeth Svantesson har denna bakgrund. På Livets ords skola lärde dom sej att be för Israels krigsframgångar och USA:s militära aktioner. Livets Ord är i verkligheten att betrakta som en avdelning av den US-amerikanska högerkristna rörelsen placerad på svensk mark.

Ebba Busch´s ”Handlingsplan mot Islamism” är i själva verket en kristen fundamentalists angrepp på muslimska religionsutövare.

Låt oss titta på några punkter i denna ”Handlingsplan”.

1 ”Förbjud burka, niqab och annan ansiktsmaskering i offentliga miljöer och slöja i förskola och lågstadiet.”

Om dessa kläder kan man ha olika åsikter. Men principen måste vara att det är kvinnan själv som ska bestämma vad hon har på sej. Inte polismyndigheterna, inte någon imam, inte Ebba Bush, inte kvinnans make, inte svenska riksdagen, inte någon ayatolla. Bara kvinnan själv.

Hur har Ebba Busch tänkt sej verkställandet om hon fick igenom lagliga förbud? Ska det inrättas någon sorts moralpolis som ska riva kläderna av de kvinnor som bär dom? Ska de lagföras och dömas?

Vi tror inte att Ebba Busch har tänkt så långt. Syftet med hennes förslag är inte främst att få dom genomförda, syftet är att samla poäng och röster från rasistiska och islamofoba miljöer.

2. ”Säg nej till regelbundna utåtriktade böneutrop från religiösa byggnader”.

Här handlar det glasklart om politik riktad mot muslimer i allmänhet. Vi tror inte att Busch vill förbjuda kyrkklockor att ringa. Hon förordar en diskriminerande politik, hon vill så religiös split i samhället.

3. ”Inrätta en EU-gemensam spärrlista mot hatpredikanter”.

Det råder tyvärr inte någon brist på kristna präster både inom stats och fri-kyrka som i olika sammanhang gett uttryck för till exempel stark homofobi. Räknas dom in här? Vi tror inte det. Ebba har ju döpt texten till just ”Handlingsplan mot islamism”. Punkten är alltså helt klart selektivt antimuslimsk.

4. ”Inför en medborgarskapsceremoni med lojalitetsförklaring”.

Lojal med vad? Det finns inga gemensamma ”svenska värderingar”? Vad har jag som pensionerad metallarbetare gemensamt med börsmiljardärer, bratsen på Stureplan, vapenindustrichefer, KD-politiker och andra Tidölagare? Själv är jag lojal med arbetarrörelsens ursprungliga värderingar.

Vi har här berört några av punkterna i Ebba Buschs ”Handlingsplan”

Men det är inte bara muslimer hon attackerar för att samla röster i rasistiska miljöer. För bara några veckor sedan var det samerna hon gav sej på. Hon är naturligtvis mycket medveten att hon därmed förlorar möjligheter att vinna sameröster i valet. Men hon gör en cynisk beräkning. Hon bedömer att det är än fler samehatare hon kan vinna till att rösta på KD, jämfört med de röster hon förlorar. Vi hoppas att hon har fel. Vi hoppas att allt fler, inte bara muslimer och samer, inser vad KD och dess ledare Ebba Busch verkligen står för.