Byggnads rasar mot budgeten: – Regeringen måste se till så att vi får spaden i backen

Fackförbundet Byggnads rasar mot budgeten och menar att den innehåller alldeles för få satsningar för att få fart på byggandet i Sverige trots rekordarbetslöshet i byggbranchen.

— Att år efter år se byggbranschen gå igenom sin värsta kris på 30 år, det är inget annat än ett svek, säger Byggnads ordförande Kim Söderström.

Inrikes|Erik Edlund

Regeringen presenterade höstens budget i måndags och det tog inte lång tid efter att finansminister Elisabeth Svantesson (M) gått den traditionsenliga budgetpromenaden innan kritiken från oppositionen kom in. ”Svältkur” och ”valfläsk” är exempel på omdömen som riktats mot budgeten sedan den presenterades.

Byggnads tillhör de skarpaste kritikerna. Ordförande Kim Söderström säger att regeringen är alldeles för passiv gentemot krisen i byggbranschen och ”hoppas på att marknadskrafterna ska lösa allt”. Byggnadsordföranden fortsätter med att säga att de som jobbar i branschen vet att det inte fungerar att vänta på marknadskrafterna.

— Regeringen måste se till så att vi får spaden i backen för nya byggstarter.

ROT-avdraget för husrenoveringar höjdes i maj från 30 till 50 procent av arbetskostnaden. Det beräknas ha kostat 4,35 miljarder kronor och verkar inte ha fått ner arbetslösheten i byggbranschen på något meningsfullt sätt. Byggnads är inte överraskade, de förutsåg detta redan när satsningen presenterades. Arbetslösheten i byggbranschen ökade tvärtom något redan i Juli.

— Vi ser hur unga inte kommer ut på lärlingsplatser och yrkesarbetare med decennier av kompetens tvingas söka sig till andra branscher.

Samtliga oppositionspartier kritiserar budgeten för bristen på välfärdssatsningar. Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ida Gabrielsson kallar den ”ett stålbad” och säger att sjukvården är i fritt fall.

Miljöpartiet är kritiska till att budgeten inte skjuter till ”en enda krona” i generella statsbidrag till kommuner och regioner, och till att den inte satsar på den gröna omställningen: ”Klimatkrisen accelererar men regeringen eldar på”.

Mikael Damberg (S) säger att han tycker att det är märkligt att finansministern verkar vara så nöjd. Han förväntar sig snarare en ”ursäkt från finansministern till det svenska folket.”

Elisabeth Svantesson själv tycker dock att Sverige är på rätt väg efter fem svåra vår.

— Jag är övertygad om att vår bästa tid ligger framför oss.

Oppositionen och fackförbunden är inte lika övertygade.