Frankrike erkänner Palestina

Samtidigt som folkmordet i Gaza pågår meddelar president Emanuel Macron i ett tal inför FN:s Generalförsamling att Frankrike har erkänt Palestina som självständig stat. Beskedet kommer bara dagar efter att Storbritannien, Kanada och Australien offentliggjorde att de erkänner Palestina.

— I enlighet med Frankrikes historiska åtaganden gentemot mellanöstern, för fred mellan israeler och palestinier, förklarar jag härmed att Frankrike officiellt erkänner Palestina.

Utrikes|Erik Edlund

Andorra, Belgien, Monaco, Luxemburg och Malta erkände Palestina samma dag. Sveriges dåvarande regering fattade samma beslut 2014.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu är kritisk mot beslutet och sade att en sådan åtgärd belönar Hamas, som kontrollerar stora delar av det belägrade Gaza. Han säger att Israel som svar kan komma att annektera delar av Västbanken, och därigenom göra visionen om en palestinsk stat ännu mer avlägsen.

FN:s generalsekreterare är däremot nöjd med beskeden och säger att ”en palestinsk stat är en rättighet, ingen belöning”.

Cirka två tredjedelar av FN:s 143 medlemsstater erkänner idag Palestina. Allt fler hoppas att detta är ett steg närmare en tvåstatslösning.