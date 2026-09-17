Centern och Tidö 2.0

För ett år sedan publicerade tankesmedjorna Timbro (som är ”Näringslivets” tankesmedja) och Oikos (som är SD:s tankesmedja) ett program för en andra Tidö-regering: Tidö 2.0

Inrikes | Anders Fraurud

Daniel Suhonen beskrev programmet i Aftonbladet så här:

– Där skissas upp en plan för Sverige som innebär en utförsäljning av statliga bolag, avveckling av Systembolaget, massiva skattesänkningar till rika, utförsäljning av allmännyttan, marknadshyror för alla nya kontrakt, avskaffande av Hyresgästföreningens förhandlingsrätt, upplösning av lönebildningen, attacker på facket, avskaffande av Arbetsdomstolen, privata vägar med avgifter, skrotad a-kassan, avskaffat presstöd, ett bantat SVT och public service som ställs under statlig styrning. Stödet till studieförbunden avskaffas. Det är ett brutalt, reaktionärt, privatiserat klassamhälle. Allt kommer förändras. I grunden.

Arbetsvärlden heter en webbtidning om arbetsmarknaden som ges ut av fackförbundet TCO. De har undersökt samstämmigheten mellan förslagen i Tidö 2.0 och Tidö-partiernas valmanifest. Det visar sig då att moderaterna är det parti vars valmanifest har flest likheter med Tidö 2.0.

Moderaterna har 14 direkta matchningar med Tidö 2.0-programmet. Om man räknar in mer ”delvisa” träffar så har M 40 stycken.

Men det intressanta är att Centerpartiet visar sig ha fler likheter med Tidö 2.0 än något av de andra Tidöpartierna, inklusive SD. De har 11 direkt motsvarande förslag. När det gäller ”delvisa” likheter så slår de till och med M, med 45 träffar.

Centern motsätter sig visserligen den högernationella extremismen, rasismen och de ser hotet mot demokratin, men när det gäller ekonomisk politik är de ofta mer långtgående än flera av Tidöpartierna. Om S bildar regering med C så behövs det starka motkrafter mot C:s extremism.