Corbyn i Malmö: Farligt läge för Europa

När Jeremy Corbyn, tidigare partiledare för brittiska Labour, besöker konferensen Organize Movement Meetup Malmö i helgen varnar han för att Europa befinner sig i ett ”mycket farligt ögonblick” där socialdemokratin är på väg att tappa sin relevans. Han menar att vänstern måste återupptäcka socialismen, återknyta kontakten med arbetarklassen och utmana det globala kapitalets makt för att inte bana väg för extremhögern.

Ana Nilsson, foto: Mauricio Contreras

Corbyn beskriver ett Storbritannien präglat av ökad fattigdom, där en miljon människor är beroende av matutdelning, något han kopplar till högerpopulismens framväxt . Han kritiserar Labour under Keir Starmer för att ha tappat kontakten med sin bas och för att föra en politik som gynnar företag snarare än arbetare. Han lyfter också fram Labours stöd till Israel och fortsatt åtstramningspolitik som orsaker till partiets tillbakagång.

V-konferensen i Malmö, arrangerad av bl.a. Daniel Sestrajcic samlar vänsterorganisationer från 27 länder som möts för att diskutera organisering och strategier framåt. Corbyn pekar på Latinamerika som exempel på regioner där vänstern ändå lyckats stärka social trygghet och rättvisa, särskilt Colombias regering under Gustavo Petro.

Under förra veckans lokalval i England förlorade Labour nära 2000 ledamöter i kommunala fullmäktige och högerpopulistpartiet Reform under Nigel Farage ökade kraftigt med nästintill lika många.

– Det är ett enkelt svar att säga att allt dåligt orsakas av flyktingar som kommer till Storbritannien, trots att det ändå inte finns särskilt många. Men det är så de stärker rasismen i vårt samhälle.

– Det är ett mycket farligt ögonblick, säger Corbyn i en intervju i Skånes Folkblad.

Corbyn uttrycker också att socialdemokratin befinner sig i en existentiell kris i hela Europa.

– De krymper faktiskt överallt, säger han.

I stället menar Corbyn att vänstern behöver återupptäcka socialismen.

– Om inte vänstern tar itu med frågan om det globala kapitalets makt att förstöra industrier och levnadsstandarden så kommer den inte att växa, säger han i intervjun.