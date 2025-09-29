Hur går det med Corbyns och Sultanas Your Party?

Det nya vänsterparti som de två brittiska parlamentsledamöterna Zara Sultana och Jeremy Corbyn lanserade i somras med arbetsnamnet Your Party verkade nyligen vara på väg att snubbla omkull redan innan det kommit ur startblocken. Initiativet hälsades först med oerhörd entusiasm och 750 000 människor ska ha anmält sig till mejlinglistan för att lansera partiet.

Utrikes|Lars Henriksson

Men så skickade Sultana – som tillsammans med Corbyn och andra tillhör den provisoriska ledningsgruppen – den 18 september ut ett mejl med uppmaning att gå med i partiet och en länk till en sida där det gick att anmäla sig och betala medlemsavgift. Detta var dock inte godkänt av övriga i ledningen och ett offentligt gräl utbröt med hot om juridiska åtgärder. Sultana anklagade gruppen kring Corbyn för att vara en ”sexistisk pojkklubb” som stött ut henne och Corbyn kallade hennes mejl och den nya sidan för oauktoriserad och sa att gruppen kring honom skulle söka juridisk rådgivning.

Det ledde till ett nära nog samfällt rop på sans från den brittiska vänstern:

I Guardian skrev vänsterskribenten Owen Jones: – Att misslyckas nu skulle vara kriminell självupptagenhet. Ekonomisk osäkerhet präglar miljontals människors liv. Fascismen återuppstår i väst. Den auktoritära politiken hårdnar på hemmaplan, se bara på massarresteringen av fredliga aktivister mot folkmord genom Labours antiterrorlagar.

Och i vänstertidningen Socialist Worker skrev Alex Calinicos i liknande ordalag: – Vi måste också kräva att de två fraktionerna når en kompromiss. Historien kommer aldrig att förlåta dem om de kastar bort det här tillfället. https://socialistworker.co.uk/alex-callinicos/alex-callinicos-dont-throw-away-historic-opportunity-for-left/

Ett uttalande från Socialistisk Politiks systerorganisation i Storbritannien, Anticapitalist Resistance, använde liknade formuleringar. Organisationen varnade dessutom för att det i kärnan av Your Party finns en gruppering som är motvillig till att ha ett riktigt demokratiskt parti och istället fokuserar på de befintliga parlamentsledamöterna och ett fåtal kommunfullmäktigeledamöter som ska sköta verksamheten. Ett sådant tillvägagångssätt är felaktigt, menar de, och återskapar bara de problem som funnits i Labourpartiet sedan det grundades 1918 och parlamentsledamöterna fick en privilegierad maktposition.

Efter en vecka av hätska uttalanden verkar de båda sidorna nu vara på väg att försonas även om det verkar finnas en hel del ouppklarat.

Förra onsdagen sa Sultana inför hundratals åhörare på ett fackligt möte i Sheffield att de senaste dagarna har varit mycket beklagliga och att hon verkligen ville be om ursäkt för den roll hon har spelat i detta. I slutet av veckan gick Corbyn ut på X https://x.com/thisisyourparty/status/1971212235826659630 i en appell för att anmäla sig som medlem på den nya plattform som alla verkar ha varit med om att lansera. Han ursäktade den förvirring som rått den senaste tiden och erkände att de inte direkt kommit ur den med äran i behåll. Men han underströk framför allt att de nu var eniga om vägen fram mot att bilda det nya partiet och att detta kommer att vara en demokratisk och gräsrotsstyrd organisation som kommer att ta sig an de rika och mäktiga.

Mycket är ännu oklart om hur det nya partiet kommer att se ut och om löftena om ett gräsrotsstyrt och demokratiskt parti kan uppfyllas. https://www.yourparty.uk/conference/ Inför kongressen kommer fem stora förberedande möten att hållas på olika håll i landet med början 1 oktober. Där kommer Corbyn och några av de andra ledande personerna att tala och diskutera med medlemmarna, om det nu är möjligt att ha meningsfulla diskussioner på möten med tusentals deltagare. Inför dessa möten har ledningsgruppen lovat att presentera ett antal dokument, bland annat ett politiskt program och stagar.

Grundningskongressen är planerad till november och till denna kommer delegaterna att tas ut genom lottning (!) Deras uppgift under konferensen kommer vara att debattera grunddokumenten, ta fram ändringsförslag och rösta om dem. De slutliga besluten kommer sedan att ske genom nätomröstningar där alla medlemmar har en röst.