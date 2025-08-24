Daniel Riazat: -Ledningen ville sparka mig redan 2023

Många undrar varför V:s ledning gör detta. Jag har, trots den orättvisa behandlingen efterfrågat en kompromiss men fått nej till svar.

Jag har även efterfrågat konkreta exempel på deras påståenden för att kunna ges chans att ta ansvar för eventuella misstag. Ingenting uteslutningsgrundande har presenterats.



Opinion|Daniel Riazat

Det som sagts:

Att jag försvarat Lorena.

Att jag bett folk skriva under upprop mot uteslutningen av L på ert hårt sätt.

Att jag argumenterat emot ledningen från talarstolen på årskonferensen gällande försvarspolitik.

Att jag kritiserat Kamala-kepsen.

Att jag ska ha startat en fraktion.

Att jag ska ha betett mig illa.

Att en högt uppsatt i partiet spelat in ett samtal mellan oss där jag enligt dem uttryckt mig olämpligt.

Att jag pläderat negativt när jag sagt att gruppledaren i riksdagen behandlat mig och andra i gruppen respektlöst i flera år.

Att jag skrivit för hårt om Palestina-frågan.

Att jag lämnade styrelsen och därmed skapade dålig publicitet.

Allt detta är sidospår.

Det jag berättar nu har jag aldrig gått ut med offentligt. Ledningen försökte få mig att avgå redan i oktober 2023. Skälet sades vara mitt inlägg på facebook som handlade om att västvärlden hycklar om Palestina. De sa att om jag inte kliver åt sidan kommer de att ta ifrån mig alla uppdrag och mitt medlemskap. De krävde att jag skulle stå på presskonferens där Nooshi skulle ta avstånd från mig. Ett år innan denna händelse krävde Nooshi min avgång eftersom jag polisanmälde rasisten Paludan. Något hon fick backa ifrån då det aldrig hade fått att säga externt. Det som framförts varje gång har varit att jag är ett hinder för partiet att komma in i regeringsställning med Socialdemokraterna.

Det går alltid att lyfta uttryck ur sina sammanhang, och måla upp en bild som varken blir rättvis eller sanningsenlig. Men detta handlar om något annat än min karaktär.

Avslutningsvis. Tusen tack för stödet. Uppskattar er alla!. Det är svåra tider för mig och de mina, men vi tar oss ur detta rakryggade.

Vad händer härnäst? Mer info kommer snart.

Med kärlek och kampvilja,

Daniel Riazat