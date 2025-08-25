Chicago next för Trump i jakten på fattiga

Chicago är nästa amerikanska storstad där Donald Trump planerar att skicka in tusentals soldater. Enligt källor till Washington Post håller Pentagon på och planerar insatsen, som är en del i Trumps plan att få bort gatubrott, hemlösa, och papperslösa invandrare från gatorna.

Utrikes|Erik Edlund

Trump-administrationen har tidigare skickat in militär i samma syfte i Los Angeles och Washington D.C. mot det lokala styrets vilja. Chicagos borgmästare Brandon Johnson motsätter sig förslaget och arbetar med bla. delstaten Illinois guvernör för att hitta juridiska sätt att stoppa militären från att strömma in i staden.



Chicago har hög brottslighet, bland den högsta i landet. Men det lokala styret tycker inte att militär på gatorna är rätt sätt att ta sig an problemet

— Nationalgardet behövs inte här, säger borgmästaren till NBC News, och tillägger att de män och kvinnor som tagit värvning gjorde det ”för att skydda landet, inte för att ockupera amerikanska städer”.

Johnson ifrågasätter också varför Trump har skurit ner på brottsförebyggande åtgärder och sociala program om han verkligen vill minska brottsligheten i stora städer.

— Nationalgardet kommer inte ge folket mat på bordet. Nationalgardet kommer inte minska arbetslösheten.



Illinois guvernör JB Pritzer anklagade i lördags Trump för att ”försöka skapa en kris, politisera amerikaner som tjänstgör i uniform, och fortsätta sitt maktmissbruk för att distrahera familjer från den smärta han åsamkar dem”.



Trump har även pratat om att sätta in Nationalgardet i New York City och Baltimore.