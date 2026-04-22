De kämpar för arbetares rättigheter och mot den ryska invasionen

Intervju med ukrainska vänsteraktivister

Varje morgon börjar de med att gå igenom nyheterna om nattens ryska anfall. Därefter kollar de att vänner och bekanta är oskadda och sedan är det dags för frukost.

Snizhana Oleksun och Maryna Mykhalova har kommit till Sverige för att delta i Vänsterpartiets kongress och för att tala på ett möte ordnat av Ukraina-Solidaritet. De är medlemmar i den ukrainska vänsterorganisationen Sotsialnyi Rukh – Sociala rörelsen. Sedan 2 år är Snizhana Oleksun organisationens ordförande och Maryna Mykhalova sitter i styrelsen för organisationen. Båda är lärare i gruvstaden Kryvvj Rih, där 80 procent av innevånarna är kvinnor – många män strider vid fronten. Staden ligger sydost om Kiev. Det är bara 10 mil till fronten.

Göran Jacobsson har träffat dem.

Intervju|Göran Jacobsson, foto Erik Dahlrot

— Titta, det har redan varit fyra flyglarm i vår hemstad och klockan är bara halv tolv på förmiddagen, säger Snizhana Oleksun och visar en app på telefon, som larmar när ett flygangrepp är på gång. Appen visar också när och hur länge flyganfallen pågått.

Maryna berättar att hennes 10-åriga son bara går i skolan 4-5 dagar i månaden för att det bara finns skyddsrum för en del av eleverna. I vintras var han inte alls i skolan för att det var för kallt i byggnaden. Huvuddelen av undervisningen sker på nätet.

— Min son känner inte till någon annan skolgång. Det var krig när han började i skolan, säger Maryna Mykhalova.

Hon berättar att skyddsrummet i sonens skola är fuktigt, saknar väggar och att det inte går att bedriva någon undervisningen där.

Snizhana Oleksun går iväg för att svara i telefon. Det är eleverna i hennes gymnasieklass som ringer. De sitter i skyddsrummet och där finns inget utrymme för undervisning. De frågar om de får gå hem.

De två jobbar på samma gymansieskola. Maryna Mykhalova undervisar i elektromekanik medan Snizhana Oleksun förutom att arbeta på gymnasieskolan även undervisar i en grundskola. Dessutom är hon ordförande Sotsialnyi Rukh och koordinatör för Sociala rörelsens kontor i Kryvvj Rih.

— Hemma sover jag bara, säger hon.

Som många i Ukraina har de inte fått någon löneförhöjning sedan kriget startade förutom 1 januari i år då landets lärare fick ett påslag med 25 procent och de är lovade ytterligare 15 procent 1 september.

De tycker inte att lärarfacket gör något vettigt. Maryna Mykhalova beskriver det som en byråkratisk koloss, som bara delar ut choklad till medlemmar vid jul.

I Ukraina finns två olika typer av fack – traditionella och oberoende. De traditionella har sina rötter i Sovjet medan de oberoende är bildade senare och ofta mer stridbara. De två är inte med i lärarfacket på orten utan i gruvarbetarfacket som är en oberoende stark organisation i Kryvvj Rih.

De berättar att Sociala rörelsen kämpar för sociala rättigheter och mot den ryska invasionen. De ser ingen motsättning i detta.

– Vi kan inte bygga ett rättvist och demokratiskt samhälle om vi inte redan nu har rättigheter, säger Maryna Mykhalova.

Krigslagarna kan användas för att försämra anställdas rättigheter. Jurister från Sociala rörelsen har drivit ett mål om uppsägning av järnvägsarbetare till Högsta domstolen. De vann och de uppsagda fick tillbaka sina arbeten och de fick skadestånd.

— Arbetarklassen är inte bara ryggraden i ekonomin utan också ryggraden i motståndet mot ryssarna och kampen för vår frihet. säger Snizhana Oleksun.

— Vi jobbar för likhet inför lagen. Det kan inte vara olika regler för dem som kämpar och uppoffrar sig och dem som har makt och tillgångar, säger Maryna Mykhalova.

Sociala rörelsen vill även att alla arbetare som skadas och dödas av ryska attacker ska få stöd och ersättning – inte bara de som finns på regeringen lista över yrkesgrupper som är viktiga för landets infrastruktur.

– Vi lärare har inte rätt till ersättning idag om vi skadas i en rysk attack, säger Maryna Mykhalova.

Vid ett tillfälle i Stockholm går Maryna Mykhalova ner på knä och kryper ihop. Hon sökte automatiskt skydd för drönare när hon hörde motorcyklar

— Det var en psykologisk reaktion, säger hon.

— Drönarna låter bzzzzzz – som en högljudd fluga.

Hemma har hon två madrasser. Den ena ställer hon upp mot fönstret för att stoppa glassplitter. Hon berättar att hon gör vad hon kan för att sonen inte ska vakna när drönarna kommer. Närmaste skyddsrum ligger 15 minuters promenad bort. Det är för långt. De går aldrig dit.

Så ofta de två kvinnorna får chansen går de undan för att röka. Snizhana Oleksun röker långa, smala cigaretter. Maryna Mykhalova puffar på en e-cigg. Hon tycker det är lugnande.

På Vänsterpartiets kongress i Örebro hälsas de två ukrainska kvinnorna med stående ovationer både före och efter sitt tal.

Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet, berättar att Vänsterpartiet har regelbundna kontakter och diskussioner med Sociala Rörelsen i Ukraina bland annat genom att stämma av med Sociala rörelsen inför beslut i Europaparlamentet.

— Efter diskussion med dem har vi föreslagit och fått Europaparlamenetet att ställa sig bakom bland annat krav på skuldavskrivning för Ukraina och stärkta fackliga rättigheter, säger han.

Han säger att det är naturligt för Vänsterpartiet att ha kontakt med Sociala Rörelsen, som han beskriver som en ledande vänsterrörelse med kontakter både i fackföreningar och på universiteten.

— Ukraina behöver en starkare vänster särskilt med tanke på att marknadsliberaler har en stark ställning i landet. Sociala Rörelsen är en bra röst för vänster och för att föra diskussioner bland annat om hur landet ska byggas upp efter kriget.

Sedan valet 2019 har president Zelenskyis parti egen majoritet i parlamentet. Det beskrivs som liberalt och politiskt spretigt och ett parti där motståndet och kritiken mot Ryssland är samlande.

Sotsialnyi Ruch bildades 2015 efter Majdan-händelserna 2014, som många kallar Värdighetsrevolutionen. Snizhana Oleksun var med och bildade organisationen. Hon säger att det var allt från socialdemokrater till anarkister som samlades i vänsterorganisationen. Organisationen är inte stor. Den har kontor i tre av landets 24 regioner. Kontoren finns i Kiev, Lviv och Kryvvj Rih. Ekonomiskt stöd utifrån är mycket viktig. De danska partierna Enhetslistan och Alternativet finansierar kontoren. Dessutom samlar Sociala rörelsen in pengar för att köpa utrustning till frontsoldaterna. Svenska Ukraina-Solidaritet samlar in nästan hälften av de pengar som används för utrustning till frontsoldaterna. Jonas Sjöstedt säger att Vänsterpartiet har ett politiskt stöd och samarbete med Sociala rörelsen men ger inget ekonomiskt stöd.

Snizhana Oleksun och Maryna Mykhalova har olika uppfattningar om vad som är det allra viktigast i Sociala rörelsens arbete.

— Vi måste ge så stort stöd vi kan till militären och frontsoldaterna så att vi kan vinna kriget och min son kan komma hem, säger Snizhana Oleksun.

Hennes son är frivillig och har stridit i 4 år. Det finns ingen bortre gräns för militärtjänstgöringen i Ukraina. Snizhana Oleksun säger att många vill ha en bortre gräns. Det är hon och Sociala rörelsen också för.

Maryna Mykhalova vill lyfta fram en annan del av organisationens arbete.

— Vi måste aktivera så många som möjligt. Vi måste få folk att ta ansvar och kämpa för sina rättigheter. Vi behöver erfarenhet och vi måste vara starka och beredda att bygga upp samhället när freden kommer. Det är därför vi är så aktiva idag.

Bland Sociala rörelsens krav finns

stöd och hjälp åt internflyktingar

likhet inför lagen

ersättning till alla anställda som skadas och dödas i ryska attacker

Verksamheten är uppbyggd kring fyra områden

+ekonomisk demokrati, där ingår arbetares rättigheter, progressiv beskattning, starka fackföreningar

+social och klimat rättvisa där ingår utbildning, miljöskydd och hälsovård

+anti-oligarkkamp, där ingår kamp mot korruption och mot storkapitalets makt

+anti-imperialism, som är kampen mot Ryssland

Bilden: Maryna Mykhalova och Snizhana Oleksun på Vänsterpartiets kongress

Den 20 april var också Maryna Mykhalova och Snizhana Oleksun på Kafé Marx för att berätta om Sociala Rörelsen. Se länk nedan.

