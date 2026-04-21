Maryna Mykhalova och Snizhana Oleksun från vänsterorganisationen Sotsialnyi Ruch (Sociala Rörelsen) har besökt Sverige där de bland annat deltog på Vänsterpartiets kongress med hälsningstal till kongressen och samtal med medlemmar och partiföreträdare. Den 20 april berättade de mer om Sociala Rörelsens arbete på ett möte på Kafe´ Marx i Stockholm arrangerat av Ukraina-Solidaritet.

Närmare 30 personer hade samlats för att lyssna.

Inrikes|Erik Dahlrot, text och foto

Den Sociala Rörelsen är den mest aktiva rörelsen till vänster i Ukraina. Det är en bred rörelse till vänster med medlemmar som är socialdemokrater såväl som anarkister. Den bildades 2015 ”men kriget förändrade allt” och nu har snart dess halva existens tvingats fungera under krigstillstånd.

Både Maryna och Snizhana arbetar i den stora och utpräglade industri- och gruvstaden Kryvyj Rih. Det var också där som den oberoende fackföreningen för gruvarbetare grundades. Sociala Rörelsen samarbetar aktivt med den.

Snizhana som själv är lärare och även ordförande i Sociala Rörelsen kunde berätta att de arbetar med att etablera en oberoende fackförening för lärare.

Maryna beskrev Sociala Rörelsens fyra ”pelare” som kan sägas vara organisationens grund och inriktning för arbetet.

Ekonomisk demokrati. Att försvara de arbetandes rättigheter och att ha en lön som går att leva på. Det ska vara trygga och säkra arbetsförhållanden. Nu missbrukas och används krigets undantagslagar till att pressa tillbaka arbetarnas rättigheter. Rätten att bilda fackföreningar ska garanteras. Social rättvisa och ett rättvist räddande av miljön och klimatet. Den ekonomiska krisen till följd av kriget drabbar de sämst ställda hårdast – dessa måste försvaras. Samtidigt måste vi värna miljön som ju nu försämras ännu värre på grund av et pågående anfallskriget. Skolor och sjukvård måste vara tillgänglig trots kriget. Oligarkernas makt måste stoppas. Korruptionen måste bekämpas och det internationella storkapitalets måste hejdas. Resolut kamp mot den Ryska imperialismen och dess aggression. Av den Sociala Rörelsens medlemmar deltar en del direkt vid fronten och andra hjälper till som volontärer med att samla in och distribuera förnödenheter som medicin och utrustning. Maryna beskrev hur uppgiften att försvara landet mot det ryska angreppet hänger ihop med arbetet för social rättvisa. För om det sociala skyddsnätet inte fungerar kommer det att minska försvarsviljan. Och ett försvar som inte är framgångsrikt – kommer ytterligare att försvåra att upprätthålla det social skyddsnätet.

En annan omfattande verksamhet är hjälp till och stöd åt internflyktingar (IDP, internally displaced persons), alla de som tvingats fly undan kriget från de östra delarna och de som blivit hemlösa i andra byar och städer på grund av att deras hem har bombats sönder. Alla dessa måste få stöd att hitta nya hem och hjälp med förnödenheter..

Som exempel på hur Sociala Rörelsen arbetar med att försvara arbetarnas rättigheter berättade Snizhana om hur de framgångsrikt arbetat med Järnvägsarbetarnas fackförening för att ta strid mot dålig säkerhet i jobbet och mot godtyckliga, lagstridiga avskedanden, innehållna och uteblivna löner. Den striden gick så långt att fackföreningen överklagade till Högsta domstolen – där järnvägsarbetarna vann.

Ytterligare en fråga som Social Rörelsen försöker att öka och förbättra är samhällets stöd till de i behov av psykologiskt stöd och hantering av krigstrauman. Mest sårbara är naturligtvis militär personal men självklart även de som skadats eller tvingats fly. Sjukvårdspersonal och alla de som under svåra förhållanden arbetar med att reparera kritisk infrastruktur behöver också stöd.

Det ekologiska perspektivet har en framträdande plats i arbetet. Den sociala rörelsen arbetar förutom med utbildningsinsatser och informationsverksamhet också med kampanjer mot miljöförstörande verksamheter och med insatser för att röja, göra rent och städa.

Vatten och särskilt dricksvatten är problem på flera håll. Och Snizhana berättade att när den stora vattendammen Kachovka – nära Kryvyj Rih sprängdes för något år sedan ledde det till akut brist på i stort sett allt vatten för en tid.

Arbetet med barn och ungdomar är också viktigt då många barn bara går i skolan några dagar i månaden på grund av brist på skollokaler, då många skolor har bombats sönder och de provisoriska skolorna är för små eller erbjuder för dålig miljö (ofta fuktiga källarlokaler utan uppvärmning). Därför är det viktigt att andra aktiviteter också kan erbjudas.

För studenter och unga arbetare ordnar de möte och diskussioner om demokratisk socialism, arbetarrörelsens historia och klimaträttvisa.

Sotsialnyi Ruch har ett intensivt och utbrett samarbete med andra grupper, organisationer och NGO:s (Non Governmental Organisation).. De gav flera exempel. Bland annat organisationen för sjukvårdspersonal ”Be like us”, miljöorganisationen ”Stop Poisoning Kryvyj Rih” och organisationen ”I am Mariupol” som ger stöd till de som tvingats lämna sina hem på grund av kriget.

Sotsialnyi Ruch har också lagt stor vikt vid internationell solidaritet och samarbete. Både för att dela erfarenheter och för att övervinna eller undanröja tveksamheter som funnits bland vänstern i väst.

Maryna och Snizhana nämnde – förutom det europeiska nätverket till stöd för Ukraina – ENSU – särskilt stödet från danska Enhedslistan och Alternativet, Vänstern i Eu-parlamentet och framhöll Li Anderson, Finland och Jonas Sjöstedt, Sverige. Och – inte minst – Ukraina-Solidaritet, Sverige.

Ukraina-Solidaritet kunde berätta att de snart går i mål med sin senaste insamling till bärbara laddningsstationer till 43:e brigaden, genom Sociala Rörelsen. I och med det har 400.00 kronor samlats in som oavkortat går till Sotsialnyi Ruch (eller insamlingsmål som de har föreslagit). Följ gärna ”Ukraina-Solidaritet” på Facebook