De svenska aktivisterna utvisas från Israel under måndagen

Efter fyra dagar i det israeliska fängelset ska de nio frihetsberövade svenskarna från Global Sumud Flotilla sändas hem till Sverige.

Den israeliska tv-kanalen i24news rapporterar att Greta Thunberg, Lorena Delgado Varas och de andra svenskarna kommer utvisas ur Israel tillsammans med ett antal grekiska aktivister, med ett specialchartrat plan till Grekland under måndagen.

Fokus|Erik Edlund

De greps i samband med att israelisk militär bordade solidaritetskonvojen under onsdagskvällen.

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard bekräftar nyheten i en kommentar till Aftonbladet.

”Under söndagskvällen har vi fått information från israeliska myndigheter om att de planerar för att de svenska medborgarna ska få lämna Israel med flyg under morgondagen.”

De frihetsberövade svenskarna satt på fängelset Ketziot i Negevöknen mellan Israel och Egypten. Fängelset är ökänt för sina hårda förhållanden och har fått omfattande kritik från människorättsorganisationer. Flera källor uppger att Greta Thunberg blev speciellt illa behandlad, och förnedrades bland annat genom att fotograferas insvept i en israelisk flagga. Hon berättade även för representanter för UD att hon inte fick tillräckligt med mat och vatten, och att hon fått utslag som hon tror kommer från vägglöss.

Det israeliska utrikesdepartementet nekar till anklagelserna.