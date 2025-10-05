Flera källor: Greta Thunberg förnedras i israelisk fångenskap

Enligt uppgifter från flera källor har Greta Thunberg blivit utsatt för förnedrande behandling i sin fångenskap efter att israelisk militär bordade konvojen.

I ett mejl som Guardian tagit del av skriver Utrikesdepartementet att den svenska aktivisten är uttorkad, och inte fått tillräckligt med mat eller vatten. Hon ska också ha fått utslag, som hon tror kan bero på löss.

Utrikes|Erik Edlund

UD säger till TT att de står i kontakt med de frihetsberövade svenskarnas anhöriga, och med israeliska myndigheter ”för att påtala vikten av snabb hantering och möjlighet att resa hem till Sverige”.

Enligt diplomatiska källor har ett ögonvittne på det israeliska fängelset sett att Greta Thunberg blev fotograferad när hon tvingades hålla upp olika flaggor. Uppgiften styrks av minst två andra flotilla-deltagare.

Flera flotilla-deltagare har inlett en hungerstrejk i protest mot förhållandena på fängelset.

Journalisten och flottila-deltagaren Lorenzo D’Agostino uppger att Thunberg tvingades gå insvept i en israelisk flagga och visades upp som en trofé.

Den turkiske Global sumud flotilla-deltagaren Ersin Celik säger att hon blev hon tvingad att krypa på marken och kyssa den israeliska flaggan. Celik, som är journalist på en islamistiskt profilerad och Erdogan-lojal tidning, uppger att de israeliska trupperna valde ut henne särskilt eftersom hon är så känd och populär.

— Hon är bara ett barn, säger han i en intervju i turkisk TV.

Greta Thunberg deltog i solidaritetskonvojen Global Sumud Flotilla som försökte bryta blockaden mot Gaza och föra in mat, mediciner och andra förnödenheter. Gretas båt var en av de första som bordades av israeliska styrkor på onsdagskvällen.