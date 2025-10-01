Israel har börjat borda Global Sumud Flotilla

Vid 20-tiden på onsdagskvällen bordades de första båtarna i solidaritetskonvojen Global Sumud Flotilla ca. 70 sjömil från Gazas kust. Ombord på båtarna finns aktivister från 44 olika länder, och mat, medicin, bröstmjölksersättning och andra förnödenheter till folket i Gaza.

Fokus|Erik Edlund

Israeliska krigsfartyg cirklade runt båtarna i flera timmar. På live-sändningen från båten Alma kunde man se hur aktivister med flytvästar satt i ring på däck och gjorde sig beredda att göra passivt motstånd när bordningen kommer. Vid 20-tiden slocknade sändningen från Alma. Några minuter senare kom de första uppgifterna på Novara Media om att Alma bordats av israelisk militär.

När detta skrivs har tre båtar bekräftats bordade. Fler båtar väntas bli bordade under natten.