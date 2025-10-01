En av deltagarna på Global Sumud Flotilla heter Kieran Andrieu och är en brittisk-palestinsk journalist för Novara Media.

Han spelade in ett videomeddelande kort tid innan israeliska styrkor började borda båtarna en efter en.

Kieran sitter nu frihetsberövad av Israel för att ha deltagit i en konvoj med mat, bröstmjölksersättning och mediciner till Gaza.





Fokus|Erik Edlund

”Om du ser den här videon betyder det att jag blivit kidnappad av Israel. Mitt namn är Kieran Andrieu från Novara Media. Jag bestämde mig för att segla med Global Sumud Flotilla för att rapportera om det här oöverträffade försöket av människor från 44 olika länder att bryta Israels olagliga och folkmördande belägring av Gaza.

Jag har också mina egna skäl för att vilja vara här. Mina sex syskon växte upp i Palestina under sionistisk ockupation. Och jag såg på avstånd, från Storbritannien, hur de blev beskjutna, terroriserade och fängslade enbart för att de ville leva på den mark min familj brukat i generationer.

Jag kunde inte passivt bevittna Israels förbrytelser längre.

Under tiden vi seglat intensifierades Israels folkmord och nådde nya nivåer av brutalitet mot folket i Gaza City. Under den månad vi har varit på väg har ytterligare hundra barn slaktats i sina hem. En gravid kvinna halshöggs och svältande människor sköts ned och mördades när de väntade på hjälp.

Så vi har fortsatt, trots de fortsatta attackerna mot våra båtar, störningar mot vår radiokommunikation, och deras smutskastning för att bereda vägen för våld mot oss.

Vår flottiljs uppdrag är helt lagligt. Det skyddas av flera bindande internationella lagar. Därför uppmanar jag min regering, Keir Starmers regering, att agera nu. Och att hålla Israel ansvariga.

Så jag ber Er alla att dela det här meddelandet och kräva av era regeringar att jag och alla andra som deltog i det här fredliga och lagliga uppdraget för att bryta blockaden mot Gaza och befria Palestina kan återvända i säkerhet.”