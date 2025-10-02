Greta Thunberg och Lorena Delgado Varas gripna av Israel

Den svenska aktivisten Greta Thunberg och riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas greps när israelisk militär bordade flera båtar i solidaritetskonvojen Global Sumud Flotilla sent på onsdagskvällen. De två svenskarna befann sig ombord på båtarna Alma och Huga, som seglade med destination Gaza för att bryta blockaden och leverera mat, mediciner, bröstmjölksersättning och andra förnödenheter.



Fokus|Erik Edlund

— Om ni ser den här videon så är det antagligen för att jag blivit kidnappad, säger Delgado Varas i en video som spelades in på båten före den israeliska attacken, och spreds på sociala medier när det bekräftats att hon hade frihetsberövats. Greta Thunberg spelade in en video med liknande budskap som släpptes samtidigt.

— Vårt humanitära uppdrag var icke-våldsligt och följde internationell lag, säger Thunberg i videon. Hon fortsätter med att be tittarna sätta press på den svenska regeringen för att den ska kräva att hon och de andra frihetsberövade släpps fria.

Israelerna själva uppger att Thunberg, Delgado Varas och de andra frihetsberövade aktivisterna har förts till en israelisk hamn. ”Greta och hennes vänner är i säkerhet och mår bra” skriver det israeliska utrikesdepartementet i ett inlägg på X. De delar också en video som visar Greta Thunberg på båten.

Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard skriver att Utrikesdepartementet följer utvecklingen och att Sveriges ambassad i Tel Aviv har kontakt med både israeliska myndigheter och andra ambassader för länder vars medborgare gripits under onsdagskvällens attack.

Lorena Delgado Varas på båten Huga.

Övre bilden: Greta Thunberg på båten Alma