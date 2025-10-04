Frihetsberövade deltagare i Global Sumud Flotilla hungerstrejkar i protest mot behandlingen de utsätts för i det Israeliska fängelset.

De sitter för närvarande i fängelset Ketziot i Negevöknen mellan Gaza och Egypten. Där har de utsatts för ett 15 timmar långt förhör under vilket de varken fått mat eller vatten. Ketziot-fängelset är ökänt för sina hårda förhållanden, och fängelset har fått omfattande kritik från människorättsorganisationer.

Fokus|Erik Edlund

— Svenskar kommer såklart få bättre behandling, men det visar på hur fängelset fungerar, säger sambon till en av de frihetsberövade svenskarna.

En palestinier som suttit i fängelset vittnar i en människorättsrapport om upprepade övergrepp som dödshot, misshandel och hur de berövats sömn.

Under fredagen prioriterades konsulära besök från diplomater. De flesta aktivisterna hade då ännu inte fått träffa sina advokater.

— Vi har inte fått information från UD om vad som händer, säger en frihetsberövad svensks mamma. Hon säger att allt hon fått all information via sociala medier och vänner i utlandet.

En av de frihetsberövade svenskarnas sambo säger att Israel har kidnappat och hållit palestinier fångna, ofta utan åtal, som en taktik att kontrollera oliktänkande och förhindra uppror.

— När Israel kidnappar och frihetsberövar passagerarna ombord på Global Sumud Flotilla, påminner de bara världen om hur normalt det är för dem att bryta mot internationell rätt och kränka mänskliga rättigheter