Folkmördarna och deras medlöpare – flottiljen angrips på öppet hav

Inför hela världens ögon begår Israel ännu ett brott mot mänskligheten. Beväpnade krigsfartyg har kastat sig över frihetsflottiljen på internationellt vatten, i strid med folkrätten, i strid med varje ansats till mänsklig anständighet. Aktivister från hela världen, bland dem amerikanska krigsveteraner, riskerar sina liv för att bryta blockaden mot Gaza. De bär med sig humanitär hjälp – och möts av granater, hot och militära svärmar. Så agerar en terrorstat som vet att den kan begå övergrepp utan konsekvenser.

Kommentar|Alex Fuentes

Samtidigt pågår folkmordet i Gaza med en skoningslöshet som saknar motstycke i vår tid. Över 66 000 människor har redan mördats, däribland fler än 20 000 barn. Sjukhus bombas, hela stadsdelar jämnas med marken, svält används som vapen. Israels försvarsminister Katz deklarerar öppet att alla civila i Gaza City ska betraktas som ”terrorister”. Det är inte bara ett förakt för internationell rätt – det är en order om masslakt.

Och vad gör världens regeringar? De poserar med erkännanden av Palestina för att tvätta sina händer – och skickar sedan sin tysta välsignelse till de israeliska krigsförbrytarna. Sveriges egen marionett-premiärminister uppmanar flottiljen att vända om, att ge upp, att inte störa ”diplomatin”. Hyckleriet är så skamlöst att det stinker. Den som påstår sig erkänna en palestinsk stat men samtidigt kräver att solidariteten tystas ned, ställer sig i praktiken på folkmördarnas sida.

Den svenska regeringen har inget val: den måste agera nu! Svenska medborgares liv står på spel ombord på flottiljen, och det är statens skyldighet att skydda dem mot en regim som gång på gång visat att den skjuter först och föraktar folkrätten sedan. Medan andra regeringar redan pressar Netanyahu om att inte låta blod flyta på öppet hav, tiger Sveriges ledning och gömmer sig bakom svekfulla maningar om att ”vända om”. Det är ovärdigt, det är fegt, och det är livsfarligt.

Trump och hans välsmorda hov av imperialister erbjuder en ”fredsplan” som är en kolonialplan: fortsatt israelisk ockupation, ett nytt internationellt förmyndarskap över Gaza, och krav på palestinskt avväpnande. När Hamas kräver något så självklart som en tidsplan för Israels reträtt, målas de ut som oresonliga. Men vad är oresonligare än att tro att ett helt folk ska lägga ner sina vapen inför den armé som mördar deras barn?

Det som sker nu är en moralisk skiljelinje. Antingen står man med det palestinska folket och deras rätt att leva, att andas, att befria sig – eller så står man med bödlarna och deras lojala västliga hejdukar. Något mellanting finns inte.

Flottiljen är mer än fartyg med hjälpsändningar. Den är ett levande vittnesmål om internationell solidaritet, om människors vilja att trotsa imperiernas vapen. Därför väcker den sådan vrede hos de som förrått Palestina. Därför jagar Israel den till havs. Därför darrar hycklande regeringar när folket tar saken i egna händer. Men de kan inte stoppa sanningen. De kan inte kväsa solidariteten. Vår uppgift är att ropa det högre, klarare, obönhörligare:

Stoppa terrorstaten Israel! Ned med hycklarna i väst! Länge leve Palestina!