”Den här gången tog folk av sina dörrar och tog dem med sig för att dra nytta av dem genom att tända en brasa istället för att köpa ved”

Den israeliska armén fortsätter att utöva påtryckningar på invånarna i Gaza City från de östra, norra och södra fronterna genom framryckningar på marken med stridsvagnar och detonationen av försåtminerade robotar som förstör hela bostadskvarter, för att tvinga invånarna i Gaza att tvångsförflyttas söderut för andra gången mitt under lidande och katastrofala transportförhållanden.

Internationalens medarbetare inne i Gaza Mallak Abuhamda är tillbaka med ännu en rapport.

Fokus|Mallak Abuhamda

Den israeliska armén använde sig av flera metoder för att driva människor från sina hem: intensifierade flyganfall mot bostadstorn och omgivande områden för att fördriva så många invånare som möjligt; skyddsrum och UNRWA:s skolor som hyser tusentals fördrivna personer; Inriktning på avsaltningsanläggningar och byggnader utrustade med solpaneler som driver vattenbrunnar. och beskjutning av de omgivande områdena för att förstöra det sista som finns kvar av livet. Israel har också stängt gränsövergången Zikim, genom vilken humanitär hjälp – ironiskt nog kallad ”dödshjälp” – kom in i norra Gaza, i syfte att sprida hungersnöd som tidigare.

I Gaza är fördrivning inte längre bara en geografisk förflyttning från en plats till en annan, utan en långsam dödsresa präglad av rädsla, tårar och outhärdliga kostnader. Från det ögonblick en palestinier bestämmer sig för att lämna sitt hem i norr och mot söder, börjar den första tragedin den påtvingade separationen från det hus som en gång var en tillflyktsort för minnen och en källa till trygghet. Familjer ger sig av med bara små väskor och lämnar efter sig hus som är rivna eller väntar på att förstöras, och drömmar som har krossats vid dörrarna. Sedan början av dessa vågor av tvångsförflyttningar har Israel främjat ett vilseledande narrativ som hävdar att det finns ”stora områden” i söder som är kapabla att ta emot de fördrivna. Verkligheten på marken motsäger dock kategoriskt denna berättelse.



Gaza, en av de mest tätbefolkade delarna av världen, kan inte tolerera ytterligare befolkningstryck och har inte de vidsträckta landområden som de talar om förutom i en politisk diskurs som syftar till att rättfärdiga tvångsförflyttningar. Den södra delen, som sägs kunna ta emot hundratusentals, kan knappt försörja sina egna invånare. Redan före kriget var infrastrukturen ansträngd: överfulla skolor, dåligt utrustade sjukhus och fullpackade bostadsområden. I och med att hundratusentals människor på flykt har anlänt har torg, gator och till och med kyrkogårdar blivit provisoriska skyddsrum. Tusentals familjer bor nu i bräckliga tält eller på bar mark, vilket gör att föreställningen om ”tillgänglig mark” inte är något annat än fiktion.

Dessutom är den lilla jordbruksmark som finns kvar i söder en livlina för dess befolkning och kan inte omvandlas till bostadsområden utan att försörjningsmöjligheterna förstörs. Många av dessa marker ligger också i farliga kontaktzoner eller nära gränser, vilket gör dem osäkra för bebyggelse eller byggande. Det israeliska narrativet syftar enbart till att ge politisk och moralisk täckmantel för en politik av tvångsförflyttningar, och framställer den som en ”säker humanitär överföring”, när det i själva verket är en massförflyttning som berövar de mest grundläggande villkoren för överlevnad. Den dagliga verkligheten med människor på flykt, överfulla tält, brist på vatten, elektricitet och mediciner avslöjar och motbevisar denna falskhet inför världens ögon.

Den södra delen är inte ett öppet område, som Israel hävdar, utan en liten, belastad landremsa som inte kan hålla tillbaka denna massiva våg av fördrivningar. Den enda sanningen är att palestinierna drivs ut i det okända, medan lögner används för att rättfärdiga brottet tvångsförflyttning.

I Gaza är det civilbefolkningen som bär bördan av kostnaderna för fördrivning som inte bara mäts i pengar, även om deras ekonomiska bördor är större än vad de flesta familjer klarar av. Enbart transportmedel, mitt i bristen på transportmedel, de höga priserna och de allvarliga förhållandena på fältet i Gaza, där vissa chaufförer vägrar att transportera invånarna av rädsla för att utsättas för plötsliga bombningar. Kostnaderna för fördrivningen uppgick till 120 dollar i hyra för ledig mark för att sätta upp ett tält, 3 000 dollar i transporthyra, 1 300 dollar för att köpa ett tält, 500 dollar för att utrusta ett primitivt badrum och 300 dollar i annan utrustning och verktyg för att utrusta tältet, vilket tvingade många civila, inklusive barn, äldre och kvinnor, att fly till fots i mer än 5 timmar på vägar fyllda av död. När det gäller hyrorna i söder har de fördubblats vansinnigt, tills ett litet rum hyrs ut till ett pris som bara ett fåtal har råd med, eftersom månadshyran för en lägenhet bestående av 3 rum, ett badrum och ett kök har nått cirka 2 000 dollar per månad utan tillgång till vatten- och eltjänster.

Fördrivningen från norr till söder om Gaza var aldrig ett fritt val utan en tvångsåtgärd som betalades av palestinierna med deras liv, värdighet och besparingar. Tragedin slutar inte vid portarna till överfulla läger eller bräckliga tält, utan fortsätter i det ändlösa sökandet efter vatten, bröd och medicin, medan barnen växer upp utan att veta något om stabilitet. Gazas civilförsvar har rapporterat att omkring 450 000 palestinier har fördrivits från Gaza City söderut sedan början av den militära operationen.

Det är inte bara en fördrivningsrörelse, utan en massuppryckning som tynger nuet och breder ut sig som ett öppet sår i minnet hos varje palestinier, vilket gör fördrivningen ännu grymmare är vad som väntar de fördrivna i söder. Överbefolkade bostäder, bräckliga tält och mark som inte kan försörja ett så stort antal människor.

Wafaa, som fördrevs för andra gången till Deir al-Balah, säger: ”Den här gången är fördrivningen inte som den första. För två år sedan, under krigets första vecka, lämnade vi våra hem, men vi bodde hos släktingar i Gaza i hopp om att kriget skulle bli kort. Men det blev värre timme för timme. Plötsligt såg vi människor som flydde utan ens en väska, i tron att de skulle återvända om en dag. Men beskjutningen var obarmhärtig och vi beordrades söderut. Vi tog ingenting, bara sprang för att överleva. Dessvärre fortsatte vår fördrivning i söder i ett och ett halvt år, under vilken vi såg alla typer av förnedring, förtryck, smärta, lidande, fördrivning, svält och att vi sov i tält på gatorna. När de sa åt oss att återvända norrut, kom folket tillbaka och var otåliga och sov inte på hela natten med glädje. De återvände och fann ingenting, varken ett hus, ett jobb eller en affär. Varken en restaurang eller ett land återvände. De hittade inte Gaza alls, och ändå sa de: ”Tack gode Gud för att allt kan vara lätt utom fördrivning. Den här gången är pressen på oss mycket starkare, orättvisorna är mer fruktansvärda och rädslan och terrorn fördubblas. Den som vill bli fördriven vet och förstår att den här gången kommer han inte att återvända igen och att detta är den sista fördrivningen och det sista farvälet. Den här gången tog folk allt med sig eftersom de lärde sig av sitt misstag. Den här gången tog folk av sina dörrar och tog dem med sig för att dra nytta av dem genom att tända en brasa istället för att köpa ved. Den här gången, om människor kunde ta bort väggar och kakel, vid Gud, skulle de göra det. Folk är ledsna och vet att de inte kommer tillbaka igen”

Majoriteten av dem som bestämde sig för att stanna i Gaza står inför valet att dö, eftersom det är lättare att dö i Gaza City än att fördrivas därifrån, långt från de nationella ramarna för att avvisa fördrivning. Familjer står inför stora hinder, eftersom de tvingats stanna kvar under eldens lava. De är ekonomiskt oförmögna att transportera de enkla behoven av sin förflyttning söderut, och de har inget tält och kan inte köpa ett på grund av dess höga pris och de höga priserna på dess tillbehör, och bristen på platser i söder för att ta emot dem. Efter ett förödande krig och folkmord som pågick i nästan två år lider familjerna i Gaza nu av en svår ekonomisk verklighet där de inte kan leverera ett enda mål mat om dagen. Hur kan den agera och hantera de enorma summor pengar som fördrivningsprocessen kostar den, eftersom fickorna är tomma och kostnaderna är påhittade.