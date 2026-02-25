Det handlar om människor av kött och blod

Står vi inför en vändning i migrationspolitiken nu, när protesterna haglar mot utvisningar av tonåringar, skol- och arbetskamrater, grannar och vänner? Tony Haddou från Vänsterpartiet hoppas det.

Inrikes | Håkan Blomqvist

Vänder det nu? Inför en överfull kafélokal i Stockholm talade Tony Haddou, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, på tisdagskvällen om den nu pågående turbulensen kring tonårs- och babyutvisningar, upphävning av permanenta uppehållstillstånd och andra inslag i Tidöregeringens migrationspolitik.

— Alltfler ser nu att det inte handlar om statistik utan om människor av kött och blod, om grannar, arbetskamrater, vänner och familjemedlemmar. Skolor, arbetsplatser och hela kommuner går ut för att försvara flyktingar. Det inte bara berör oss, det är våra liv. Vi behöver höja våra röster, organisera oss och göra motstånd.

Vänsterpartiet på Södermalm hade bjudit in och både medlemmar och intresserade fick historik, sakkunskap och argument. Migrationspolitiken har länge varit extremt rättsosäker, menade Haddou, och pekade på de ”fruktansvärda åldersuppskrivningarna” efter 2015 då många unga ensamkommandes ålder godtyckligt skrevs upp. När socialdemokraterna 2016 lade om flyktingpolitiken till tillfälliga uppehållstillstånd lades grunden till dagens tonårsutvisningar. Och november 2022 togs den sista ventilen, ”särskilt ömmande omständigheter” bort ur lagstiftningen.

— Regeln är nu att den som fyllt 18 år inte ses som en del av familjen som fått uppehållstillstånd av asylskäl, utan ska ha egna asylskäl för att få stanna. Saknas det ska 18-åringen utvisas. Inget annat EU-land har det så.

Fallet med bebisen på 8 månader handlar om avskaffandet av ”spårbytet” utan några som helst övergångsbestämmelser. I nuläget omfattas cirka 4 600 personer av den förändrade regeln och står inför att utvisas. ”Vi utvisar inte barn”, påstod Jimmy Åkesson och Ebba Busch. ”Nej, hela familjen”, förklarar Haddou och fortsatte:

— Vi lade ett förslag i förra veckan att akut höja åldersgränsen till 21 år och debatterade tillsammans med MP under fyra timmar i riksdagen, men röstades ner. Socialdemokraterna har röstat för tio av tio av Tidöförslagen i migrationspolitiken, men kanske sker en förändring nu. Men vi måste agera snabbt, det handlar direkt om hundratals, kanske tusentals unga som omedelbart riskerar att utvisas. Migrationsministern påstår att han har ”en lösning”. På torsdag (26 feb) ställer jag en fråga till honom om det i riksdagens socialförsäkringsutskott.

— Men det handlar inte bara om tonårsutvisningarna. I vår ska de permanenta upphehållstillstånden avskaffas, det påverkar 180 000 personer. Så kommer angiverilagstiftningen och ”bristande vandel” där en person kan utvisas på saker den har sagt. Så det gäller att ”vakta sin tunga”, som utredaren sa. Och så frågan om socialförsäkringarna som ska kräva fem års väntan och en inkomst på 40 000 kr/månad.

— Det syftar till att slå sönder våra trygghetssystem, är rent klassförakt. Jag har hört debattörer uttrycka det som att det närmar sig apartheid. Om det är något Tidöregeringen möjligen avskyr mer än invandrare är det fattiga, och särskilt fattiga invandrare. Att stoppa socialförsäkringar kommer att drabba barnen, välta över kostnader för försörjningsstöd på kommunerna och på så sätt undergräva välfärdssystemen genom en strategi som tvingar kommunerna att skära ned.

Enligt Tony Haddou vill socialdemokraterna göra upp med högern om migrationspolitiken även om Tidöregeringen fälls i höstens val. Så det gäller både att öka trycket från opinionen och välja Vänsterpartiet (någon i publiken föreslog också Miljöpartiet), men ”absolut inte rösta på S om man vill ha en human migrationspolitik”.

Bland alla frågor och synpunkter som fyllde kafélokalen var: ”Men måste alla tonåringar vara så himla duktiga och kunna anstränga sig? Jag har haft fem och då skulle ingen ha fått stanna om vi varit invandrare.” ”I den latinamerikanska miljön är det många tonåringar som utvisas just nu. De var 15 år när de ansökte om uppehållstillstånd, men Migrationsverkets handläggningstider är så långa så nu har de hunnit bli 18.” ”Men hur gör vi just nu, det är bråttom, min dotters kompis har fyllt 18 och ska nu utvisas till ett land där hon aldrig varit”. Och en liten pojke ställde frågan för sin pappas räkning: ”När stoppas utvisningarna?” Familjen hade fem barn och hotades nu.

Tony Haddou gjorde sitt bästa för att svara. Migrationsverkets handläggningstider handlar om politik, är avsiktligt långa då verket har nedskurna anslag. Då kan fler utvisas. ”Hade vårt förslag gått igenom hade tonårsutvisningarna stoppats inom två veckor.” Självklart ska uppehållstillstånd inte bara gälla de ”duktiga”, även sjuka och gamla ska ha rätt att stanna. Sverige ska vara ett tryggt hem. Vi hade en bra integration där 8 av 10 ensamkommande kom in i arbete med vård och omsorg. För många kommuner med utflyttning blev migrationen en nytändning.

Och så regeringsfrågan, förstås. Hur sjutton ska V kunna regera med ett parti som har högerns migrationspolitik.

— Varför ska en annan regering sitta på vårt mandat? Det är klart att vi ska sitta i regeringen för att genomföra vår politik, men självklart är det innehållet som avgör. Det är S som har problem med regeringsfrågan, inte vi. Om det blir regeringskris efter valet är vi förberedda på det.