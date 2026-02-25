Över 75 000 dödade i Gaza

Dödssiffran i Gaza under de första sexton månaderna efter Hamas attack mot Israel hösten 2023 kan vara betydligt högre än man tidigare trott.

Utrikes|Erik Edlund

En studie i den medicinska tidskriften Lancet Global Health uppskattar att fler än 75 000 människor dödades under perioden 7 oktober 2023 – 5 januari 2025. Det är minst 25 000 fler än den siffra som Gazas hälsovårdsmyndigheter kom med då, och motsvarar drygt 3–4 procent av Gazas befolkning innan kriget. Mer än hälften, 56 procent, av de som dog av våldshandlingar är kvinnor, barn under 18 och äldre över 64. Det motsvarar ungefär 42 200 personer. Utöver det uppskattar studien 16 300 dödsfall av till exempel sjukdomar under perioden. Det är 8 500 fler än man normalt kunde vänta sig innan kriget. Studien skiljer mellan det totala antalet icke-våldsamma dödsfall och det överskott som uppstår jämfört med en beräknad normalnivå.

Studien baseras på en enkätundersökning som gått ut till 2000 hushåll i Gaza och täcker den mest intensiva perioden av Israels offensiv mot Gaza. Men den täcker inte den mest akuta svälten. FN-stödda experter förklarade hungersnöd i Gaza i augusti 2025, mer än 200 dagar efter att enkätundersökningen avslutades.

Hälsovårdsmyndigheterna i Gaza uppgav den 5 februari att det direkta dödstalet överstigit 71 600, inklusive mer än 570 döda sedan en vapenvila trädde i kraft i oktober 2025. Israel har vid flera tillfällen brutit vapenvilan, vilket Internationalen tidigare rapporterat om.

Den exakta dödssiffran i Gaza är omtvistad. Men en högt uppsatt israelisk säkerhetsofficer uppgav för israeliska medier förra månaden att siffrorna från Gazas hälsovårdsmyndigheter i stort sett bedöms vara korrekta.

Över 75 000 döda enligt studien i Lancet Global Health – men en av studiens författare, Michael Spagat säger att det inte är en slutgiltig siffra:

– Även om vapenvilan håller framöver kommer överskottsdödsfall av icke-våldsamma orsaker att fortsätta.