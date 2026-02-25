Skillnad på äpplen och hästhuvuden, Forssell?

Åklagaren yrkar på fängelse för den 43-åring som anklagas för olaga hot mot migrationsminister Johan Forssell (M). Mannen, som uppges vara medlem i Rojavakommittéerna, misstänks för att ha lämnat en korg med äpplen, med ditmålade bilder på Hitler, utanför ministerns bostad. I sammanhanget bör kanske nämnas att Moderata Ungdomsförbundet (MUF) genomförde ett liknande tilltag 2004, då Johan Forssell var MUF-ordförande.

Inrikes|Erik Edlund

Fackförbundet Byggnads förde då en kamp för rätten till kollektivavtal, och blockerade ett bygge där arbete utfördes av utländsk arbetskraft med löner långt under svenska avtalsnivåer. MUF ansåg att Byggnads ägnade sig åt ”maffiametoder”, och skickade ett avslitet hästhuvud (i tyg) till Byggnads ordförande Hans Tilly. En klar referens till maffiafilmen Gudfadern, där Corleone-familjen sätter press på en filmregissör genom att placera ett avhugget hästhuvud i hans säng.

”Skillnad på äpplen och hästhuvuden” skriver Rojavakommittéerna på sociala medier.

I ett inslag i TV4:s Nyhetsmorgon tog den rikskände kriminologen Leif GW Persson ställning för den misstänkte 43-åringen och erbjöd sig att betala hans rättegångskostnader.

I måndags uttalade även yttrandefrihetsexperten Nils Funcke sitt stöd i TV4: Efter Fem. Han säger att det 43-åringen misstänks ha gjort kan rymmas inom yttrandefriheten.

— Tittar man på innehållet i dem i kombination med att man lägger argument kring varför man gjort det på sociala medier, så framstår det som att detta är ett politiskt yttrande som riktar sig mot regeringens politik.