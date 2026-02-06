Dockhuvud och Hitleräpplen – åtal idag

Idag åtalas den 40-åring som i januari greps misstänkt för olaga hot mot ministrarna Johan Forssell och Benjamin Dousa. 40-åringen uppges ha koppling till Rojavakommittéerna.

Enligt åtalet ska mannen ha ställt en korg med äpplen med Hitlers ansikte utanför Forsells bostad, och en docka med ett avhugget huvud utanför Dousas bostad.

Inrikes|Erik Edlund

Aktivistgruppen uppger att de med aktionen ville uppmärksamma regeringens kontakter med den syriska regeringen.

Åklagarmyndigheten skriver i ett pressmeddelande att förundersökningen bedrivs av Säpo då brotten har riktats mot personer i den centrala statsledningen.