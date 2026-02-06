Dumpens ansvarige utgivare dömd för förtal – domen fastställd

Domaren har fastställt Göteborgs tingsrätts dom mot Sara Nilsson, ansvarig utgivare för sajten Dumpen, för grovt förtal. Domen gäller publicering av sanna och dokumenterade uppgifter om en vuxen man som haft sexuellt präglad kommunikation med ett konto han uppfattade som ett barn. Kontakten omfattade sexuella inviter samt nakenbilder som mannen skickat till den påstått minderåriga flickan.

Inrikes|Gay Glans

Detta är första gången som Dumpens verksamhet prövats rättsligt. Straffet är villkorlig dom och dagsböter.

I en kommentar skriver en av Dumpens grundare Patrik Sjöberg: ”Dumpens existens står inte och faller med ett domslut. Vi har alltid vetat att den här dagen skulle komma.”



Domen kommer att överklagas.