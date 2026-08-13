”Det handlar om Rysslands öde”- Jablokos fredsmaning oroar Putin

”Det här handlar inte om Jablokos öde – det handlar om Rysslands öde.” Det deklarerade ordföranden Grigorij Javlinskij, efter att Rysslands högsta domstol avregistrerat det liberala partiet från att delta i höstens val till det ryska parlamentet, statsduman.

Utrikes| Håkan Blomqvist

Det var det högerextrema partiet Rodina som vände sig till domstolen för att blockera sin rival vars valplattform heter ”För fred och frihet!” följt av ett kortprogram med parollerna: ”För ett Ryssland fritt från rädsla och politiskt förtryck! För vapenvila, diplomati och fred! Vårt mål är att förhindra kärnvapenkrig! För bevarandet av liv, respekt, värdighet och välbefinnande för alla människor! Vårt mål är ett välmående, demokratiskt Ryssland.”

Jabloko, ”Äpplet”, är ett borgerligt liberalt parti som föddes efter Sovjetunionens upplösning på 1990-talet och tillhörde den Liberala internationalen. Partiet har slingrat sig fram genom olika allianser, splittringar och samgåenden under de postsovjetiska åren men aldrig ensamma nått över sju procent av väljarna, spärrgränsen till parlamentet. Däremot har partiet flera företrädare i regions- och stadsdumor.

Det vände sig mot ”chockterapins” våldsamma och ”kriminella” privatiseringar under 1990-talet men är samtidigt anhängare av stärkt privat ägande, marknadsekonomi och av att ”övervinna bolsjevismen” för att ”återställa historisk kontinuitet, Rysslands rörelse mot en modern demokratisk stat, avbruten av oktoberrevolutionen 1917.” Partiet har tidigare periodvis samarbetat med högernationalister och var anhängare av Putin som premiärminister 1999, men samtidigt motståndare till Tjetjenienkrigen. Jablokos företrädare ser Ryssland som en ”europeisk nation”, förespråkar ryskt medlemskap i EU på väg mot ett ”Storeuropa”.

Förbudet mot att delta i Dumavalet i september överklagas just nu till en appellationsdomstol och medlemmar på olika håll manifesterar genom att bära fram äpplen. För Putinregimen har existensen av olika partier utgjort en slags legitimering av systemet som ”demokratiskt”. Förbudet speglar en oro inför dagens ökade antikrigsstämning i Ryssland.

Bilden: Jablokos ledning