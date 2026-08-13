Ta demokratin på allvar

Den 13 september går Sverige till val och då får vi utse vilka som ska representera oss i riksdag, regioner och kommuner. Demokrati bygger på alla människors lika värde och att alla medborgare kan välja sina politiska företrädare och kandidera själva. En av grunderna för en demokrati är att offentliga ämbeten ska vara öppna för alla medborgare. Familjebakgrund ska inte avgöra vilka som får representera det svenska folket.

Opinion| Niclas Malmberg, ordförande Republikanska föreningen

Fortfarande går dock posten som statschef i arv inom en familj. Monarki och demokrati är varandras motsatser. Monarki innebär en över- och underordning av människor med olika värde, där ett fåtal har ärftliga privilegier, som att kunna bli statschef. Det är absurt att vårt lands högsta offentliga ämbete går i arv. Sverige måste snarast bli en republik.

Du kanske anser att det finns viktigare frågor i årets valrörelse, att exempelvis klimatkris och krig i omvärlden är mer akuta problem. Men valet mellan monarki och republik är mer än bara en principsak. Genom att införa ett mer demokratiskt statsskick bereder vi vägen för framsteg även på andra områden och slipper dessutom nackdelarna med det nuvarande systemet.

Kungahuset brukar beskrivas som en symbol för Sverige och då underförstått en positiv sådan, men vad står monarkin för egentligen? Jo, förstelnade hierarkier, brist på insyn, traditionella könsroller, blind pliktmoral och ett okritiskt upphöjande av det tomma och ytliga. Framför allt bygger monarkin på föreställningen att det är skillnad på folk och folk. Att monarkin får fortleva betyder att demokratiska, humanistiska och moderna värderingar sätts på undantag. Irrationalitet, orättvisa och en förvriden människosyn triumferar. Vilket budskap sänder det och vad blir effekten på samhället i stort?

Fastklamrandet vid monarkin representerar en vilja att bromsa Sveriges moderna utveckling. Införandet av republiken blir ett fantastiskt tillfälle till en genomgripande diskussion om och fördjupning av demokratin. Vår demokrati handlar om mer än att bara rösta i allmänna val. Demokratin kräver kunskap, medvetenhet och aktivt deltagande, och riskerar att försvagas så fort vi slutar att utveckla den. Att ersätta monarkin med något bättre är ett utmärkt led i den processen.

Vid sidan av starkare demokrati på hemmaplan skulle ett progressivt och republikanskt Sverige ha större trovärdighet när vi verkar för demokrati i andra delar av världen. Eller för att vända på ett vanligt argument för monarki: PR-värdet av en fredlig och genomtänkt övergång till republik vore enormt.

Frågan om republik avfärdas ibland som oviktig och den nuvarande monarkin tolereras med argumentet att den inte gör någon större skada. Det är ett farligt förhållningssätt. Den som är beredd att tolerera monarkin undergräver sin trovärdighet i andra demokratifrågor. Demokratin måste tas på allvar. Dess principer bör inte negligeras av bekvämlighetsskäl eller med argumentet att det inte spelar någon roll.

Avskaffandet av monarkin är inte en höger- eller vänsterfråga – det är en demokratifråga som angår oss alla. När Sverige har blivit en republik kommer tanken på att återinföra en ordning som innebär att statschefen utses på livstid och genom blodsband att framstå som besynnerlig och ålderdomlig.

Medborgarna ska välja statsmaktens utövare och representanter. Rätten att representera dig ska ingen ärva, den är din att ge. Rösta i valet och kryssa gärna en riksdagskandidat som vill införa republik. Förändring är möjlig!