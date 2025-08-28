Duha har tvingats flytta nio gånger

Kriget har vänt barndomen upp och ner. Istället för att leka och lära sig, samlar Duha och hennes bror Ahmed ved för att få ihop en enda måltid om dagen. Livet har blivit en serie små dagliga strider – en kamp för att överleva.

Idag återkommer Internationalens medarbetare på plats i Gaza med en ny berättelse om livet i folkmordets skugga.

Duha, en sjundeklassare från Mawassi, Khan Younis, bär i sina ögon en skör blandning av oskuld och oro. Kriget har stulit hennes barndom; deras hem har förstörts och familjen har tvingats flytta över nio gånger, vilket gjort trygghet till ett avlägset minne.

Fokus| Sirine Al-Daour, text, Naji Al-Attalah, foto

Bland ruinerna och raketernas dån leker Duha inte längre som andra barn. Explosionernas ljud är ständigt närvarande, och spillrorna från förstörda hus har blivit hennes tysta lekplats. Varje hörn påminner henne om det som gått förlorat: lekarna, skolan, till och med skrattet som en gång fyllde hennes dagar.

Trots allt utmärker sig Duha i sina studier och drömmer om en bättre framtid, även när kriget försöker krossa hennes hopp. Hennes böcker och anteckningar har blivit hennes enda fästning mot kaoset, även om hon vet att kunskap inte kan mätta hennes hunger eller dämpa skräcken omkring henne.

Kriget har vänt barndomen upp och ner. Istället för att leka och lära sig, samlar Duha och hennes bror Ahmed ved för att få ihop en enda måltid om dagen. Livet har blivit en serie små dagliga strider – en kamp för att överleva.

Efter långa timmar av vedinsamling återvänder Duha till sitt lilla hörn, fysiskt utmattad men fast besluten att fortsätta lära sig. Hon försöker återskapa sin skolroll, sitter med sina böcker och anteckningar, studerar visuellt om inte fullt ut, och håller sin koppling till kunskap och hopp vid liv trots de hårda omständigheterna.

Trots hunger och trötthet förlorar Duha inte sin passion för lärande. Böckerna är hennes fönster till en annan värld – en värld där hon kan återta den barndom som kriget har stulit. Hon visar för sig själv – och världen – att barn i Gaza fortfarande kan drömma och göra motstånd.

Varje dag lever barn i Gaza i en skräck som inte kan fångas med ord. Hunger, rädsla, bombningar, upprepad fördrivning – allt detta gör barndomen till en avlägsen dröm. Men genom all denna smärta fortsätter de att kämpa och uthärda, med ett tyst budskap till världen: ”Skydda vår oskuld. Låt oss leva!”

