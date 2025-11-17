Ecuador: Folkomröstning sa nej till inskränkningar i demokratin

I en folkomröstning på söndagen blev det ett tydligt nederlag för högerpresidenten Daniel Noboa, som står nära Trumpregimen, och hans förslag om att tillåta utländska militärbaser och göra flera inskränkningar i demokratin.

Utrikes|Iréne Fredriksson, Peppe Moreno

Ecuador har hållit sin tionde folkomröstning under de senaste 20 åren. President Noboa , högerkonservativ, hade lagt förslag som författningsdomstolen underkänt och han hade därför utlyst denna folkomröstning kring fyra frågor. Han ville ha med flera men detta underkände domstolen så därför blev dessa fyra frågor de som gällde. Svarsalternativen har varit Ja eller Nej i denna omröstning.

Första frågan handlade om att förbudet att upprätta utländska militär- säkerhetsbaser eller anläggningar på territoriet ska tas bort, och att det ska vara möjligt på naturreservaten Galapagos och Manabi, 60,6 % röstade NEJ.

Andra frågan var om parlamentet ska bantas från 151 ledamöter till 73 ledamöter. Detta innebär att de stora städerna skulle få större representation enligt folkräkningen. I de provinser med stora naturtillgångar, som Amazonas, bor det färre människor vilket leder till mindre representation, 58,06 % röstade NEJ.

Tredje frågan var om de statliga bidragen till politiska föreningar och partier ska tas bort. President Noboa, som tillhör eliten i Ecuador och har bakgrund i näringslivet vill att allt ska finansieras med privata medel. De folkliga listorna skulle isåfall ha betydligt svårare att finansiera sina kampanjer framöver, 53,46 % röstade NEJ.

Fjärde frågan var om det ska behövas en folkomröstning för att godkänna ändringar i konstitutionen som parlamentet eller presidenten lägger fram , 61,61 % röstade NEJ

Folkomröstningen blev sammantaget ett rungande NEJ till främmande militärbaser i landet och NEJ till de inskränkningar i demokratin som presidenten föreslagit. Ikväll kommer segern att firas av alla de som arbetat för ett NEJ där de folkliga organisationerna varit i majoritet.