Stor majoritet vill att kungen ska avgå

Nyligen publicerades en opinionsundersökning (DN/Ipsos) som visade att om svenska folket får välja är det dags att Carl Gustaf Bernadotte lämnar över statschefsposten till Victoria Bernadotte. Problemet är bara att det inte är folket som får välja. Många väljare vill ha Victoria Bernadotte som statschef nu, men det fungerar inte så. Den enda person som kan bestämma om detta är hennes pappa. Trots grundlagens skrivning om att all makt utgår från folket är det nämligen bara kungen själv som bestämmer i den frågan, inte folket i allmänna val.

Opinion|Niclas Malmberg, ordförande Republikanska föreningen

I nämnda undersökning är det fler som anser att det är dags för kungen att lämna över tronen till Victoria Bernadotte än som vill att han sitter kvar. Många svenskar förordar alltså att den nuvarande icke-valda statschefen ska avgå och ge landets högsta offentliga ämbete till sin dotter. Enligt undersökningen är det främst kvinnor som anser detta. Kungen själv har däremot framfört att jobbet som statschef är för tungt för en kvinna, och han är fortfarande bitter över att det inte är hans son som är tronarvinge. Att han skulle gå den stora majoritet av folket som vill att han ska avgå till mötes genom att faktiskt avgå framstår därför som osannolikt.

Ja, det är mer än 60 procent som vill att kungen ska avgå, utöver de som vill se Victoria Bernadotte som statschef är det också 20 procent i undersökningen som anger att de vill avskaffa arvkungadömet helt. De dryga 40 procent som vill se henne som statschef kunde därför slå två flugor i en smäll, bilda majoritet med demokratiförespråkarna, avskaffa arvkungadömet sedan driva kampanj för att Victoria Bernadotte ska väljas till statschef. Det är inte en orimlig tanke att hon skulle vinna ett sådant val. Alla som menar att Victoria Bernadotte skulle bli en bra statschef bör rimligtvis i alla fall vara övertygade om att hon skulle ha god chans att faktiskt vinna.

Om Victoria Bernadotte ställer upp i ett val av ny statschef så kommer hon att granskas av medierna och behöva svara på skarpa frågor från journalister. Det blir en stor förändring. I dag behandlas nämligen inte kungahuset som en institution bland andra i nyhetsbevakning och debatt. Medan andra institutioner lever med ständig krishantering, är kungahusets position – utan att förringa enskilda grävjobb – tämligen bekväm.

Frågan om monarkins avskaffande är viktig. Ingen demokratiskt sinnad person kan vilja förvägra Sveriges medborgare rätten att välja statschef. Hur sympatisk och skärpt Victoria Bernadotte än må framstå är hon ju som kronprinsessa en del av ett föråldrat odemokratiskt system. Och även den som framhåller att svensk tradition och kulturhistoria är viktig att upprätthålla landar i samma slutsats. Fram till Gustav Vasa valdes Sveriges kung, av tradition vid Mora stenar i Uppland, med efterföljande bekräftande val i Sveriges dåvarande landskap. I ett historiskt perspektiv är arvkungadömet alltså en odemokratisk parentes.

Varför inte återskapa traditionen vid Mora stenar för att verkligen manifestera en återgång till ursvensk sed? Själva valet kan förstås inte förrättas där. Men det skulle vara möjligt att rista in namnen på kommande valda statschefer vid Mora stenar och inleda varje ny mandatperiod med en rundresa i Sverige. Om folket väljer Victoria Bernadotte till statschef blir det alltså då hennes namn som ristas in först, i en lagom blandning av allvar och skoj.