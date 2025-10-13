En pinne med bröd tack?

Vegokorv ska snart inte längre få kallas korv. Det tycker en majoritet i EU-parlamentet som haft en omröstning om att förbjuda köttliknande namn på vegetarisk mat. Det betyder att enbart produkter med kött får kallas korv. Beslutet gäller även vegetariska produkter som morotsbiff, vegoköttbullar och liknande.

Aktuellt|Erik Edlund

Ledamöterna – med en nettolön på nästan 100 000 kronor i månaden – avsatte en del av sin viktiga arbetstid till att behandla denna för européerna säkert mycket viktiga fråga efter ett initiativ från den franska högerledamoten Céline Imart. Imart såg det som en del i att underlätta för europeiska bönder.

Många som är skeptiska till beslutet invänder att ordet ”korv” syftar till formen snarare än innehållet. Ordet korv är från början fornnordiskt och betyder ”böjd” eller ”stump”. Ordet säger alltså ingenting om innehållet.

Helen Fritzon (S) tycker att beslutet är ”pinsamt”. Hon säger till TT att EU har mycket viktigare saker att ägna sig åt.

– Jag är övertygad om att alla vet skillnaden på en morotsbiff och en köttbiff.

Omröstningen innebär inte att frågan är avgjord. Nu ska EU:s medlemsländer ta ställning till EU-förbudet i kompromissförhandlingar med EU-parlamentet. De kan anta förslaget i sin helhet, eller föreslå förändringar.

EU-parlamentet har, så vitt Internationalen vet, inte tagit ställning till sjömansbiffens öde.