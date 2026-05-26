Enhanced Games är ett nytt och kontroversiellt idrottsevenemang där deltagarna får använda prestationshöjande preparat, inklusive substanser som annars är förbjudna inom elitidrotten. Tävlingen hölls i Las Vegas i helgen och omfattar simning, sprint och tyngdlyftning.

– Av vad jag såg så kändes det som ett gigantiskt fiasko, säger Lars Frölander, svensk simmare och OS guld-medaljör, i SVT sport.

Åsa Mattsson

Kristian Gkolomeev simmade snabbare än Cameron McEvoys världsrekordtid på 50 meter frisim under den första upplagan av ”dopningsspelen” Enhanced Games. Han vann med med en tid på 20,81. Förutom att man får dopa sig hur mycket och med vad som helst från den så kallade biohackingindustrin, tillåts man även bära de så kallade ”hajdräkterna.”

– Dräkterna gör så mycket mer än dopningen. Det såg vi ju under de åren de var godkända 2009. Det var ju 150 världsrekord som slogs bara det året, kommenterar Frölander.

Frölander hoppas att fiaskot för ”dopnings-OS” skickar en signal till de som tagit del av tävlingarna.

– Man slår inte världsrekord bara för att man får ta del av olika preparat. Det känns som ett spektakel.

”Enhanced Games” marknadsförs som ett uttryck för individuell frihet – ”ingen bestämmer över min kropp” – men handlar i grunden om att marknadsföra biohackingindustrin , med allt ifrån kosttillskott och sömnoptimering till injektioner av peptider och hormoner som påstås ge ökad muskelmassa, bättre ämnesomsättning och till och med tjockare hår .

Bakom kulisserna till biohacking finns entreprenören Aron D’Souza. Men det som verkligen fick fart på hypen inför ”Enhanced games” var när miljardären Peter Thiel och senare Donald Trump Jr gick in som finansiärer .Kopplingarna till MAGA‑rörelsen lyfts också fram som en del av tävlingens ideologiska profil.

Så hur gick det då i ”Dopnings-OS”?

Mindre spektakulärt än arrangörerna hade utlovat. Förutom vinsten för Gkolomeev var han också den enda som tog hem miljonbonusen för “världsrekord”.

I övrigt blev resultaten rätt bleka jämfört med hypen. Fred Kerley vann 100 meter sprint på 9,97, alltså långt från Usain Bolts 9,58, och flera andra förväntade rekord uteblev också. Ben Proud vann 50 m fjäril på 22,32, vilket var nära men fortfarande över världsrekordet.

En annan sak som stack ut var att några icke-enhanced aktiva faktiskt vann grenar. Hunter Armstrong vann exempelvis 50 m ryggsim och listades som icke-enhanced, vilket gjorde resultaten ännu mer pinsamma för tävlingens stora tes om att dopning automatiskt skulle ge överlägsna prestationer.

Så hade deltagarna i Enhanced Games dopat sig

Under tre månader ingick en grupp med 36 (av 42) idrottare i ett program på ett träningsläger i Abu Dhabi inför Enhanced Games.

91% har använt testosteron eller testosteronestrar

79 % har använt tillväxthormon

62 % har använt centralstimulerande läkemedel

50 % har använt metabola modulatorer

41 % har använt erytropoietin

29 % har använt anabola steroider

5 % har använt hormonstödjande terapier

Källa: BBC

Bild: Kristian Gkolomeev slog ”världsrekord” på 50 m frisim med hjälp av dopingpreparat på Enhanced Games i Las Vegas.