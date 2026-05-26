Ulf Kristersson försäkrar att miljardköpet av franska fregatter inte har med franska kärnvapen att göra. Men Frankrikes president placerar själv affären i ett bredare samarbete där fransk kärnvapenavskräckning uttryckligen ingår.

– Förra veckan ljög Ulf Kristersson svenska folket rakt upp i ansiktet, säger Svenska Freds- och skiljedomsföreningens ordförande Kerstin Bergeå i en video på organisationens Facebook-sida.

Inrikes| Erik Edlund

Kerstin Bergeå syftar på Kristerssons försäkran om att Sveriges köp av fyra franska fregatter för 40 miljarder kronor är helt skilt från den vidare diskussionen om kärnvapen. Bergeå menar att statsministern vilseleder folket om kopplingen mellan köpet av fregatterna, och det bredare svensk-franska försvarssamarbetet. Frankrikes president Emmanuel Macron kopplar själv fregattaffären, och ett tidigare franskt köp av spaningsflygplan från Saab, till ett bredare samarbete – där fransk kärnvapenavskräckning ingår.

Köpet av franska fregatter för 40 miljarder kronor är en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan Gripen började utvecklas på 1980-talet. Tanken är att fartygen som tillverkas av företaget Naval Group ska levereras 2030.

Efter att Kristersson ringde den franske presidenten för att meddela regeringens beslut om köpet av fregatterna tackade den franske statschefen för förtroendet i ett inlägg på sociala medier. Han skriver att beslutet ”speglar det ömsesidiga förtroendet mellan våra två länder”. Längre ner i inlägget skriver Macron: ”Vårt partnerskap har dessutom fortsatt att stärkas under de senaste åren och sträcker sig ända fram till Sveriges deltagande i den framskjutna avskräckningen”.

Macrons formulering kopplar Sverige till Frankrikes doktrin om framskjuten avskräckning.

Om Sverige ingår i denna ”framskjutna avskräckning” innebär det att Sverige berörs av den nya franska kärnvapendoktrinen som Macron presenterade i ett tal på marinbasen Île Longue nära Brest i Bretagne i mars. Doktrinen syftar till att integrera Frankrikes kärnvapen i ett bredare europeiskt säkerhetsarbete, utan att etablera formella garantier liknande Natos kärnvapenparaply.

Doktrinen öppnar för att Frankrike ska kunna tillfälligt placera kärnvapenbärande flygplan i allierade länder, och för att partnerländer kan delta i övningar och dialog om fransk kärnvapenavskräckning.

– Det är ett samarbete mellan Frankrike och Sverige som började med de franska köpen av Globaleye och senast Giraffe 1X-radar. Så partnerskapet handlar om mer än bara fartygen. Det är ett globalt partnerskap för att stärka säkerheten, säger Naval Groups vd Pierre-Eric Pommellet till affärstidningen EFN.

Sverige har sagt nej till franska kärnvapen på svensk mark i fredstid. Samtidigt har regeringen inte velat utesluta att läget kan bli ett annat vid en konflikt mellan Nato och Ryssland.

