EU till Turkiet: Lägg ner åtalet mot Joakim Medin

Under torsdagen röstade EU-parlamentet för att fördöma åtalet mot den svenske journalisten Joakim Medin. EU-parlamentet kräver att åtalet mot Medin läggs ner.

Utrikes|Erik Edlund

Efter att Sverige avslagit Turkiets begäran att få förhöra Medin på plats i Sverige riskerar han att efterlysas internationellt.

Resolutionen lades fram av EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt (V) och kräver att ”alla rättsliga förfaranden mot den svenske journalisten Joakim Medin och alla journalister som dömts för att ha utfört sitt arbete avbryts”.

Medin är journalist på vänstertidningen Dagens ETC och greps på Istanbuls flygplats förra året när han kom för att övervaka de regimkritiska protester som då pågick i Turkiet. Han anklagades bland annat för ”förolämpning av presidenten” och ”spridande av terroristpropaganda”.

— Jag har på ett märkligt sätt kommit att bli ett exempel på Turkiets attacker mot pressfriheten, säger Joakim Medin till Dagens ETC.

Medin fick tillbringa flera veckor i ett turkiskt fängelse innan han i maj släpptes i väntan på rättegång. Han säger att han är åtalad för sin journalistik och att han inte fått några detaljer om vad han anklagas för.