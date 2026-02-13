Terrorstämling av Palestine Action ogiltigförklaras

En domstol i London har under fredagen ogiltigförklarat det brittiska inrikesdepartementets terrorstämpling av organisationen Palestine Action, meddelar The Guardian. Att terrorstämplingen ogiltigförklaras innebär att det inte längre är olagligt att uttrycka sympatier för organisationen.

Utrikes|Erik Edlund

”Palestine Action är den första organisationen för civil olydnad som inte förespråkar våld som förbjudits av den brittiska regeringen som en ’terroristgrupp’, i ett Trumpianskt maktmissbruk som skulle ha lett till att denna Labourregering förbjudit suffragetterna” säger Huda Ammori, en av organisationens grundare som även var den som överklagade terrorstämplingen.

Palestine Action terrorstämplades i början av juli förra året. Det innebar att organisationen hamnade i samma kategori som till exempel al-Qaida.

Londonpolisen kommenterar att gruppen förblir förbjuden i avvaktan på resultatet av ett eventuellt överklagande, men att de inte längre kommer frihetsberöva Palestine Actions medlemmar, utan bara övervaka gruppens aktiviteter och samla bevis inför eventuella framtida åtal.

”Detta är den mest proportionerliga strategi vi kan använda, samtidigt som vi erkänner domstolens beslut och samtidigt inser att förfarandet ännu inte är helt avslutat.”

Londonpolisen framhåller att detta bara gäller fredlig opinionsbildning där aktivister uttrycker stöd för Palestine Action. De kommer fortfarande göra gripanden när de ser människor ”överskrida gränsen från laglig protest till att skrämma, skada egendom, använda våld, uppvigla till rashat eller begå andra brott”.

Protestgruppen Defend Our Juries uppger att mer än 2700 personer har frihetsberövats för att ha hållit upp skyltar med budskap som ”Jag motsätter mig folkmord. Jag stöder Palestine Action” sedan förbudet trädde i kraft.