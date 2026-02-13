Avsätt ÖB Michael Claesson!

Nu har Sveriges Överbefälhavare Michael Claesson gjort ett nytt eskalatoriskt uttalande. Han hävdade i ekots lördagsintervju (7/2) att ”Europa behöver egna kärnvapnen”. Eller som han också uttryckte det ”att det finns en delaktighet från de europeiska allierade (i Nato) att kunna leverera kärnvapeneffekt, primärt då som avskräckning”.

Opinion|Jacob Johnson

En fråga som i högsta grad är en politisk fråga för de ingående länderna och som måste ägas av respektive regeringar och försvarsministrar. Överbefälhavarens uttalande i en sådan stor och känslig fråga skadar hans anseende och måste ses som ett sätt att påverka regeringen i en mer kärnvapenaktivistisk linje, att driva en egen kampanj.

Det är inte första gången som Claesson uttalar sig på ett anmärkningsvärt sätt. Han har t. ex. uttryckt att en fred i Ukraina riskerar att öka konflikterna längs Rysslands gräns mot de baltiska länderna och Finland i stället för att välkomna en fredligt slut på kriget i Ukraina.

Även Claessons företrädare Micael Bydén uttalade sig klart olämpligt, t. ex. hans uttalande i den tyska nätverkscentralen RND att ”Putin har siktet inställt på Gotland”. Bydén påstod även att Östersjön med Sverige och Finland som medlemmar är ett ”Nato-innanhav”. Trots att även Ryssland har kuster längs Östersjön.

De båda överbefälhavarna har vid ett flertal tillfällen uttalat sig på ett olämpligt sätt som upptrappar en säkerhetspolitisk konflikt som redan ligger på en farligt hög nivå. Inte blir det bättre av att SVT har anställt en s.k. säkerhetsreporter som i praktiken fungerar som en talesperson för Försvarsmakten och ÖB.

Det är dags för den nyss tillsatta försvarsberedningen att ta överbefälhavaren i örat och begära att han avsätts.