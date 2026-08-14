Eva Gröndahl om Lysistrate: Att pjäsen förblivit aktuell i drygt 2 400 år kan ju bero på att det fortfarande finns gott om människor som tycker att man bäst löser konflikter genom att ta livet av varandra

När jag fick frågan om att regissera ”Lysistrate” på Folkkulturcentrum var det lätt att bestämma sig. Om det någonsin har behövts en pjäs som handlar om hur människorna – i det här fallet framför allt kvinnorna – ska sätta stopp för krig så är det idag.

Kulturen| Eva Gröndahl, regissör

”Lysistrate” hade premiär i Aten år 411 före Kristus. Den har alltså förblivit aktuell i drygt 2400 år och det kan ju bero på att det fortfarande finns gott om människor som tycker att man bäst löser konflikter genom att ta livet av varandra.

Vi – dramatikern Carsten Palmær och jag – läste olika översättningar och fastnade till slut för Hjalmar Gullbergs och Ivar Harries version från 1932. Den har stora poetiska kvalitéer samtidigt som den är väldigt bunden till sin tid. Lika tidsbundna är faktiskt alla tillgängliga översättningar av ”Lysistrate” och så småningom förstod vi varför.

Vi fick hjälp av Jan Stolpe att hitta en ordagrann översättning till engelska av Aristofanes originaltext på Kungliga biblioteket. Det är en väldigt rolig, komisk och grovkornig text, full av vitsar och underbältethumor som skulle få en modern lokalrevyförfattare att rodna. Den driver hejdlöst med namngivna atenska potentater och inte minst med deras fruar.

Men för att riktigt uppskatta pjäsen i originalskick behöver man ha mycket djupa kunskaper om antik historia och mytologi och vara väl insatt i atenskt vardagsskvaller år 411 före Kristus. Det är inte vi.

Men vi upptäckte något annat intressant: Det året Lysistrate hade premiär var Grekland indraget i ett förödande inbördeskrig sedan tjugo år tillbaka, kallat det peloponnesiska kriget.. En grupp stadsstater under ledning av Aten kämpade mot en annan grupp under ledning av Sparta. Mitt under detta hätska och ödesdigra krig spelas alltså i Aten ett stort spex som driver hänsynslöst med stolta krigshjältar och veteraner och låter segern bärgas och freden räddas av en grupp ”vidskepliga, lösaktiga och vinsugna fruntimmer”. Men som också strävar efter demokrati och en självklar kärlek till sina medmänniskor.

Var det ovanligt högt i taket i Aten på den tiden? Att predika fred mitt under brinnande krig brukar aldrig vara populärt. Hur pjäsen mottogs den gången vet vi ingenting om.

Vi har i alla fall valt att inleda handlingen i ”Lysistrate” i en krigshärjad stad där veteranpatruller jagar desertörer bland publiken och övervakar ordningen i gränderna. När kvinnorna inleder sin kärleksstrejk är det livet det gäller.

Vår version av ”Lysistrate” har hämtat mycket från Aristofanes originaltext men är också en fri bearbetning för vår tid. Det är lätt att känna igen drag från dagens makthavare men det beror inte på att vi ansträngt oss att vara aktuella utan snarare på att argumenten för och emot krig inte utvecklats särskilt mycket på 2 400 år.

Om Aristofanes trodde att ”Lysistrate” skulle leda till fred i Grekland så bedrog han sig. Det peloponnesiska kriget skulle pågå i sju år till och slutade med en katastrof för den antika grekiska kulturen som vi känner den.

Arbetet på att hitta en mindre primitiv form för konfliktlösningar än krig pågår fortfarande. Att kvinnorna ska kunna rädda freden genom en kärleksstrejk kan verka både långsökt och verklighetsfrämmande. /Har faktiskt praktiserats, vid några tillfällen!/ Men inte lika verklighetsfrämmande som att till exempel försöka rädda freden genom att låta främmande makt placera ut kärnvapen på svensk mark.

Teatersommar är tillbaka med ”Lysistrate” i Hjorthagen!

Efter nästan 20 säsonger av teaterfest görs i år en storsatsning på Aristofanes klassiska komedi Lysistrate, i regi av Eva Gröndahl. Pjäsen, som har premiär den 22 augusti, bjuder på en fartfylld blandning av humor, musik och erotik – men med en brännande allvarlig och högaktuell klangbotten. En 2 400 år gammal text i fri bearbetning för vår tid.

I Lysistrate, skriven år 411 f.Kr. – mitt under det förödande peloponesiska kriget – väljer Atens och Spartas kvinnor att gå ut i en gemensam kärleksstrejk för att tvinga männen att lägga ner vapnen och förhandla.

Föreställningen i Hjorthagen är en fri bearbetning av dramatikern Carsten Palmær och regissören Eva Gröndahl. Med utgångspunkt i Aristofanes grovkorniga, humoristiska originaltext har de skapat en rolig, rytmisk och musikalisk uppsättning som driver hejdlöst med militarism och korruption.

Regissör Eva Gröndahl tvekade aldrig när hon fick frågan om att ta sig an pjäsen:

– Om det någonsin har behövts en pjäs som handlar om hur människorna – i det här fallet framför allt kvinnorna – ska sätta stopp för krig så är det idag. Att pjäsen förblivit aktuell i drygt 2 400 år kan ju bero på att det fortfarande finns gott om människor som tycker att man bäst löser konflikter genom att ta livet av varandra, säger Eva Gröndahl.

Uppsättningen tar fasta på den dramatiska kontrasten mellan politiskt spex och brinnande allvar. Publiken kommer att mötas av en krigshärjad stad där veteranpatruller rör sig i gränderna redan innan ridån går upp.

– Argumenten för och emot krig har inte utvecklats särskilt mycket på 2 400 år. Att kvinnorna ska kunna rädda freden genom en kärleksstrejk kan verka både långsökt och verklighetsfrämmande. Men det har faktiskt praktiserats vid några tillfällen i historien, och det är knappast mer verklighetsfrämmande än att försöka rädda freden genom att låta främmande makt placera ut kärnvapen på svensk mark, avslutar Eva Gröndahl.

Teatersommar – en anrik tradition

När Spegelteatern lades ner 2009 vägrade föreningen FRAM (Fria Proteaterns Amatörer) att låta sommarteatern dö. De startade Teatersommar, en teaterfestival där professionella regissörer leder amatörer i kurser som resulterar i fullfjädrade produktioner. Sedan dess har festivalen givit över 50 föreställningar och lockat tusentals

besökare till Hjorthagens Kulturhus. I år riktas alltså strålkastarna mot det antika Grekland och en av teaterhistoriens mest kända protestaktioner.

Fakta om föreställningen:

· Pjäs: Lysistrate av Aristofanes, i fri bearbetning av Carsten Palmær och Eva Gröndahl.

· Regi: Eva Gröndahl.

· Premiär: 22 augusti 2026.

· Spelplats: Hjorthagens Kulturhus (Föreningen Folkkulturcentrum).

· Fakta om Teatersommarfestivalen: Sedan starten 2009 har festivalen satt upp över 50 föreställningar i Hjorthagen.

Webbplats: https://hjorthagenskulturhus.se/

https://folkkulturcentrum.se