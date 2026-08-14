Antik kärleksstrejk mot krigshets – erbjudande till poddlyssnare och följare av Internationalen

Föreningen Folkkulturcentrum och Hjorthagens Kulturhus hälsar dig som är poddlyssnare eller prenumerant på nättidningen Internationalen att se pjäsen Lysistrate till förmånspris. En biljett kostar 190 kronor i stället för ordinarie pris 250 kronor. Köp biljett på webben eller i entrén, välj ”medlemspris”. Uppge koden ”Åsas podd” i entrén.

Kulturen| Maria Jervelycke Belfrage

Den 22 augusti är det premiär på den grekiska klassikern Lysistrate av Aristofanes. Föreställningen, i regi av Eva Gröndahl, bjuder på en fartfylld blandning av humor, musik och erotik – men med en brännande allvarlig och högaktuell klangbotten.

Lysistrate av Aristofanes. Regi Eva Gröndahl.

Premiär: 22 augusti kl 19-21.30. Sex föreställningar ges 22/8-28/8, varav en matiné.

Hjorthagens Kulturhus, Artemisgatan 19, Hjorthagen, T-bana Ropsten. Läs mer på www.hjorthagenskulturhus.se eller www.folkkulturcentrum.se