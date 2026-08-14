Eva Gröndahl i Studio Internationalen: Vem skulle en kärleksstrejk funka bäst på-Trump, Putin eller Netanyahu?

Eva Gröndahl blir fortfarande igenkänd som skådespelare i Lars Molins filmer och serien ”Tre kärlekar”. Sedan länge är hon också en av Sveriges mest uppskattade regissörer och sätter nu upp Aristonafes 2400 år gamla komedi ”Lysistrate”, pjäsen där kvinnorna alltså startar en kärleksstrejk för att få männen att sluta kriga.

Hur gick det, och vad var svaret på rubrikfrågan: ”jag tror alla skulle bli skitskraja”

Vilken betydelse har det att Sveriges teater härstammar från Gustav III?

Och hur får vi kulturen att ta ordentlig plats i valrörelsen?

Studio Internationalen| Åsa Mattsson

Lyssna på hela intervjun med Eva Gröndahl här.

Eva Gröndahl om Kultur, Krig och Fred – YouTube

Läs också Evas egen text om uppsättningen av Lysistrate på Hjorthagens kulturhus:

Eva Gröndahl om Lysistrate: Att pjäsen förblivit aktuell i drygt 2 400 år kan ju bero på att det fortfarande finns gott om människor som tycker att man bäst löser konflikter genom att ta livet av varandra – Internationalen

Och missa inte vårt fina erbjudande till Internationalens följare och poddlyssnare att se ”Lysistrate” till specialpris!

Antik kärleksstrejk mot krigshets – erbjudande till poddlyssnare och följare av Internationalen – Internationalen