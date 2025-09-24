”Farlig eskalering” av attackerna mot Global Sumud Flotilla i natt

Global Sumud Flotilla, konvojen med mål att bryta blockaden och föra in nödhjälp i Gaza, har ännu en gång angripits av drönare. Explosioner, svärmar av drönare och störda kommunikationer har trakasserat aktivisterna på flera av båtarna under natten. Global Sumud Flotilla beskriver nattens händelser som ”en farlig eskalering” dagar innan flottan väntas nå det belägrade Gaza med mat och förnödenheter.

Fokus|Erik Edlund

I en pressrelease skriver Global Sumud Flotilla att alla attacker mot flottan bryter mot internationell lag.

”Internationell lag är tydlig: Civila, inklusive de som deltar i humanitära uppdrag, skyddas av Geneve Konventionen. Varje attack på oss utgör krigsbrott och brott mot mänskligheten.” De skriver vidare att det även bryter mot Internationella domstolens bindande provisoriska åtgärder, som kräver att Israel tillåter leveranser av humanitärt bistånd till Gazas folk.

En brasiliansk deltagare i Global Sumud Flotilla säger i en video som laddades upp på sina sociala medier under natten att tio av flottans båtar angripits och att det är viktigt att hålla uppe ett så hårt tryck som bara är möjligt av regeringar överallt, för att garantera säkerhet för flottan och dess deltagare.

— De måste förstå att vi fortsätter vår aktion för att det är det rätta att göra och för att vi har internationell lag och världens samvete på vår sida.

Han säger att alla måste sätta press på Israel och se till att de får betala ett ”högt, högt” politiskt pris för de här attackerna.

Han fortsätter med att förklara att Global Sumud Flotilla kommer hamna i ett ännu mer utsatt läge om Israel lär sig att de kan fortsätta sina angrepp utan att möta några konsekvenser. Han vädjar till alla att fortsätta sätta press på sina länders regeringar.

— Vi räknar med er, för säkerheten för alla de hundratals människorna, för de dussintalet båtarna, i denna solidaritetsaktion med det palestinska folket.

Global Sumud Flotilla är en multinationell civil aktion för att bryta Israels belägring av Gaza.

500 volontärer – från läkare till parlamentariker – levererar mat och medicin. Alla har förbundit sig till strikt icke-våld, och juridiska samt medicinska stöd­båtar garanterar insyn och respekt för internationell rätt.