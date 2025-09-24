I söndags avslutades Globala Aktionsveckan där bla Svenska Freds/Stockholms fredsförening, Artister för fred, Alternativ stad/Jordens Vänner, Kvinnor för fred, Rebellmammorna, Folk mot DCA, Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen deltagit och manifesterat för fred och klimaträttvisa.

En av dem som höll ett uppskattat tal på Medborgarplatsen i Stockholm var freds- och klimataktivisten Åke Eriksson, chefredaktör för den ideella tidningen Ställ om.



Fokus|Åke Eriksson

Förra måndagen var jag utanför Arbetsdomstolen i Gamla stan. Tillsammans med många andra var jag där för att visa stöd för hamn­arbetaren Erik Helgeson.

I en omröstning beslutade Hamnarbetar­förbundets medlemmar att blockera vapenhandel till och från Israel. Som vice ordförande i förbundet stod Helgesson självklart upp för medlemmarnas beslut.

Han fick sparken och förklarades vara en säkerhetsrisk.

Hamnarbetarna har nu tagit frågan till Arbetsdomstolen.

Erik Helgeson är ett föredöme, både som försvarare av de fackliga rättigheterna och som fredskämpe. Jag var fackligt aktiv i hela mitt yrkesliv och det känns bittert när fackförenings­ledare inte ställer upp bakom hamnarbetarna. De underminerar då lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen och i förlängningen själva föreningsfriheten.

Tillsammans måste vi försvara oss när demokratiska fri- och rättigheter angrips!

För en tid sedan hörde jag en som kommit till Sverige som flykting berätta om hur omvälvande det var att börja läsa på folkhögskola och där möta lärare som hjälpte fram ett gemensamt sökande efter kunskap och sanning, lärare som uppmuntrade till att tänka själv, till att tänka fritt och kritiskt.

I samma anda började våra studiecirklar en gång i tiden och de har varit en viktig del av den svenska demokratin. Folkhögskolor och studieförbund får nu allt sämre villkor.

Tillsammans måste vi försvara oss när folkbildningen är hotad!

Klimatförsämring och miljöförstöring är ett stort hot mot hela mänskligheten. Här hjälper inga militära insatser. Den stigande havsnivån kan man inte bomba tillbaka. Tvärt om gör krigen, krigsövningarna och vapentillverkningen att själva krisen blir ännu djupare.

Vättern är dricksvattenreserv för en stor del av Sveriges befolkning. När Östersjön en dag sköljer in saltvatten i Mälaren måste även vi stockholmare ta vårt vatten ur Vättern.

Det här vet vi, men ändå tillåts gruvbolag fortsätta förgifta sjön. Artilleriet och flygvapnet mångdubblar sina övningar vid Vättern. De för krig mot livet i sjön.

Tillsammans måste vi försvara oss mot alla angrepp på vår livsmiljö!

Demokratin var ingen skänk från ovan. Den drevs fram och blev stark genom självständiga och självstyrande folkrörelser. Demokratin är nu hotad på många håll i världen. Även här i Sverige.

Mot alla dessa hot måste vi ställa vår solidaritet – det vill säga sammanhållning och ömsesidig hjälp!

Solidariteten måste vara internationell, för vi har bara en planet och vi har den tillsammans – eller inte alls.

