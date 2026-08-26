Fd V-toppen Malcolm Jallow ansluter till Framtidens Vänster

Malcolm Momodou Jallow, tidigare V-riksdagsledamot och ordförande i riksdagens civilutskott, har gått med i Framtidens Vänster.

– Framtidens Vänster är ett parti som jobbar underifrån. En rörelse och demokrati ska utgå från folket, men de partier som finns idag har glömt just folket. Då måste en annan rörelse byggas för att utgå ifrån folket, och det är det Framtidens Vänster gör, sa han på dagens presskonferens i riksdagen.

Inrikes| Åsa Mattsson

Malcolm Momodou Jallow lämnade Vänsterpartiet i april, efter att han på mycket märkliga och ifrågasatta grunder petats bort från valbar plats inför riksdagsvalet. Malcolm Jallow blev då, precis som FV:s grundare Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat, politisk vilde i riksdagen. På frågan varför det har dröjt innan han gick med i FV, varför han inte gjorde det tidigare, svarar han:

-Jag ville fatta ett självständigt beslut utan att ha någon press utifrån, det finns ju andra partier som också hört av sig till mig, så jag var tvungen att reflektera ordentligt. Ett alternativ var att bara ta ett andrum och vila från politiken ett tag, men så kom jag på att jag vill inte stå vid sidan och titta på och låta andra arbeta för den framtid jag vill se.

Framtidens vänster ställer upp med kandidater i sex kommuner, främst i storstäderna, i valet i september samt i en region.

– MIn roll i valrörelsen blir att stötta alla kandidater i valrörelsen. Man kan inte rösta på mig just den här gånger, men vi har många kandidater som jag tror mycket på. Jag är med i rörelsen nu. Men vi siktar framåt och jobbar långsiktigt, så kanske är jag med som kandidat i nästa val, säger Malcolm Jallow.

– I Sverige, ett av världens rikaste länder, har vi människor som är fattiga, som inte kan betala hyra och mat. Nu har vi ett parti som kan förändra det. Med nuvarande politik har man tagit från de fattiga för att ge till de rika, vi ska ändra på det och verkligen ta från de rika och ge åt de fattiga.

Malcolm Jallow

Övre bilden; Malcolm Jallow tillsammans med Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat på Framtidens Vänsters presskonferens idag i riksdagen

Läs även Alex Fuentes artikel om det tidigare drevet mot Malcolm Jallow i Vänsterpartiet