”Kapitalistklassen och de besuttna måste fråntas sin makt över oss och jordklotet”

Betydelsen av att 50 000 personer den 23 augusti tillsammans demonstrerade för krafttag för att stoppa klimatkatastrofen kan inte övervärderas.

Få rörelser i vårt land skulle kunna ställa en sådan folkmassa på fötter som klimatrörelsen gjorde denna söndag.

Det blir inte mindre viktigt när man betänker hur klimatfrågan i stort negligerats i valrörelsen av de flesta partierna.

Opinion| Peter Widén, Foto Lars Henriksson

Sanningen är att miljö- och klimataktivister har varit och är utsatta för en systematisk hån- och hat-kampanj i sociala medier och i samhället i stort.

En kampanj ledd av högerns nättroll och Tidölagsupportrar.

Söndagen den 23 augusti 2026 visade klimatrörelsen musklerna. De hånade och hatade slog tillbaka. För det handlar verkligen om hat från högern och klimatförändringsförnekarnas sida. Ett hat riktat mot alla som visar på de otvetydiga vetenskapliga bevisen för den av människor skapade pågående klimatkatastrofen. Ett hat som dessutom i många fall blir personligt. Gretahatet är till exempel ett faktum.

Vi ser nu allt tydligare effekterna av klimatförändringar. Värmeböljor, bränder, smältande glaciärer, översvämningar, torka m.m.



Vilka är de skyldiga? Ja, orsaken är ju de fossila bränslen, kol och olja, som dominerat industrialiseringen. Om man ska tala om de direkt skyldiga till att inga åtgärder har vidtagits måste man utan tvekan peka på de oljebolag som i sina egna mätningar såg faran komma men som tystade ner undersökningsresultatet. Vi måste peka på ledarna för oljeberoende industrier som gjort allt för att vilseleda opinionen och betalat mutbara forskare för att presentera tvivel och förnekanden. Vilket inte kunnat förhindra att en förkrossande andel av forskarvärlden slutit upp och visat på att klimatförändringarna är verklighet och att de orsakas av mänsklig aktivitet.



Vi måste också anklaga de politiker som stött de industriledare som sökt förneka nödvändigheten av omställning. Och också de ”vanliga” människor som motarbetar förändring och som hånat och hotat klimatrörelsen och dess medlemmar.



Det finns delar av borgerligheten som med näbbar och klor motarbetar klimatrörelsen och förhindrar den nödvändiga omställningen Dit hör SD, dit hör Trumpadministrationen. Och så vidare.

Det finns andra delar av borgerligheten som inte längre kan förneka klimatkrisen men som reducerar omställningen till elektrifiering och införandet av andra drivmedel. Deras mål är att på så sätt kunna fortsätta med samma orimliga livsstil och fortsätta rovdriften på naturtillgångarna. Sin egen bisarra konsumtionsnivå vill man nämligen behålla.

Detta är bakgrunden till deras fanatiska uppslutning bakom byggandet av kärnkraftverk.



Klimat och miljöfrågor är klassfrågor. Det är de välbeställda som överkonsumerar och tär på jordklotet. Och det kapitalistiska ekonomiska systemet kräver ständig tillväxt.

Men ständig tillväxt av uttag av naturens resurser är ju en absurd tanke!

Jordens materiella resurser är ändliga och måste utnyttjas med varsamhet och med återvinning. Det betyder att den omställning som måste till också måste bli en politisk och social omställning. Kapitalistklassen och de besuttna måste fråntas sin makt över oss och jordklotet. Den gröna omställningen måste också vara röd. Ett nytt solidariskt, jämlikt och ekologiskt samhälle måste ta form. Vi kan kalla det ekosocialism.



Även vi inom arbetarklassen i industriländerna konsumerar på ett sätt som sliter på jorden. Inte för att vi beslutat att göra det utan för att det ekonomiska systemet leder till resursslöseri och miljöförstöring. Även vi måste ställa om vår livsföring. Men det går inte att enbart göra individ för individ. Det kräver en samhällelig omställning. En förändring som innebär ökat återbruk och mindre materiell konsumtion till förmån för mer vård, skola, omsorg, och verklig frihet. Frihet att syssla med våra hobbies, idrotta, läsa, musicera, studera med mera, med mera. En förändring som inte alls kommer att betyda ett fattigare liv utan ett rikare.

Mänskligheten står inför ett val: En röd-grön omställning eller en framtid präglad av ett jordklot där stora delar blir obeboeliga p.g.a. höjd havsnivå, hetta och naturkatastrofer.

Låt demonstrationen i söndags vara ett av många viktiga steg för att säkra en människovärdig framtid och ett slut på rovdrift och naturförstörelse. Alla som deltog eller stödde manifestationen har rätt att känna stolthet.

Texten också publicerad hos eFOLKET – en Folklig, Lokal och Kosmopolitisk Eskilstuna-Tidning