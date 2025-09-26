FN: Brandtal mot USA och Israels folkmord i Gaza

FN:s 80:e generalförsamling (23/9-25) förvandlades till en scen för kraftfulla uttalanden från latinamerikanska presidenter, vilka avvisade USA:s aggressionspolitik och Israels folkmord i Gaza. Under Förenta Nationernas fana kombinerades tal till försvar för internationellt samarbete, varningar om risken för nya krig och hård kritik av kränkningar av mänskliga rättigheter. Presidenterna från Chile, Brasilien och Colombia visade en väldigt tydlig linje av motstånd mot USA:s påtryckningar och försvar av internationell rätt.

Kommentar|Alex Fuentes

Chiles president, Gabriel Boric, var en av de mest kraftfulla rösterna vid detta tillfälle. I ett tal laddat med historiska referenser och hänvisningar till internationell rätt krävde Boric att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ska ställas inför en internationell domstol. För mer än två tusen år sedan sa den romerske författaren Publius Terentius: ”Jag är människa: inget mänskligt är mig främmande”.” Kanske tänkte Boric just på detta ordspråk när han i sitt tal berörde det mänskliga.

— Men över alla våra ord – oavsett vem som uttalar dem – hörs de döda blickarna från oskyldiga som mist sina liv. I dag, år 2025, är det tusentals oskyldiga människor som mister livet bara för att de är palestinier, liksom för 80 år sedan miljoner miste livet bara för att de var judar.

Den chilenska presidenten tillade att Gaza är en global kris därför att ”det är mänsklighetens existensiella kris” och betonade gång efter annan att drygt 65 000 palestinier mist livet, en mänsklig tragedi han jämförde med Förintelsen under andra världskriget. Boric slog fast att han vill se Netanyahu och de ansvariga för massakrerna i Gaza ställda inför rätta, precis som gjordes i fallen Rwanda och Balkan.

— Jag vill inte se Netanyahu söndersliten av en missil tillsammans med sin familj; jag vill se Netanyahu och de ansvariga för folkmordet mot det palestinska folket ställas inför en internationell domstol.

Boric riktade även kritik mot andra globala konflikter och fördömde bombningarna av Iran och invasionen av Ukraina. Han försvarade samtidigt internationella normer som “civilisatoriska framsteg” som alltid måste respekteras och ägnade en del av sitt tal åt att svara direkt på Donald Trumps gränslösa tal som hållits några timmar tidigare, där Trump sagt att ”koldioxidavtryck är nonsens” och påstått att global uppvärmning inte existerar. Boric anklagade Trump för att förakta flerpartssamarbetet och förneka och sprida lögner om klimatkrisen.

— Det är inte en åsikt, det är en lögn – och lögner måste vi bekämpa. Vi kan givetvis diskutera de bästa sätten att möta klimatkrisen eller fördelningen av ansvar. Men vi kan inte förneka den. Vi kan diskutera hur nazisterna kom till makten i Europa, men vi kan inte förneka Förintelsen.

Borics ord mot Trump utlöste applåder bland FN:s församlade delegater.

Även Brasiliens president, Luiz Inácio Lula da Silva, anslöt sig till de tal som ifrågasatte Washingtons politik som något oacceptabelt: “Vår demokrati och vår suveränitet är inte förhandlingsbara”, sa Lula och försvarade den rättsprocess som nyligen dömde den högerextreme expresidenten Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för att ha planerat en statskupp. Lula hänvisade till de amerikanska sanktionerna, baserade på den sk Global Magnitsky Act, som utgör en direkt aggression mot det brasilianska rättsväsendets oberoende. Washington har infört visumrestriktioner, frysta tillgångar och 50 procents tullar på brasilianska produkter.

I sitt officiella uttalande vid COP28 (2023) sade Colombias president, Gustavo Petro: ”Folkmord och barbari som släpps löst på det palestinska folket, är vad som väntar den utvandring av folken i Syd som klimatkrisen utlöser.” I sitt FN-tal (2024) uttryckte sig Petro dramatiskt kring klimat och krig: ”Slutet har börjat…Mänsklighetens demokratiska projekt dör ut…den rikaste procenten av mänskligheten är ansvarig för den framväxande klimatkrisen…den fria marknaden var inte frihet… det är dödens maximering.” På sociala medier, enligt Anadolou Agency, skrev Petro: ”Den som accepterar detta folkmord är antimänsklig; inte ens djur skulle göra något sådant.”

Och nu, vid FN:s general­sammanträde i september 2025, blev Petros tal ett av de hårdaste mot både USA och Israel. Petro föreslog att FN:s generalförsamling ska skapa en “världens frälsningsarmé”, utan vetorätt, med syftet att “befria Palestina”. Enligt Colombias president har “diplomatin redan spelat ut sin roll” och folkmordet i Gaza måste stoppas omedelbart. Han anklagade Washington och Nato direkt för att ha “dödat demokratin” och återupplivat totalitarismen i global skala. Petro bröt dessutom mot ”diplomatiskt protokoll” när han krävde åtal mot amerikanska tjänstemän, inklusive Trump, som Petro höll ansvariga för att unga människor mördats i Karibien under USA:s sk ”antinarkotika operationer” under de senaste dagarna: Petro hävdade: “Det var inte narkotikahandlare, det var fattiga ungdomar från Latinamerika”, och tillade att de verkliga profiterna av narkotikahandeln återfinns i världens stora finanscentra. Petro riktade också kritik mot USA:s migrationspolitik då han beskrev den som repressiv och sade att migranter inte får kriminaliseras. Migrationen är en direkt konsekvens av krig, ekonomiska blockader och ohållbara skulder som utarmar länder i det globala syd, sa han.

Talen från Boric, Lula och Petro vid FN:s generalförsamling visade en gemensam latinamerikansk front i flera grundläggande frågor: förkastandet av godtyckliga sanktioner, fördömandet av Israels folkmord i Gaza samt kravet på respekt för internationell rätt. Dessa latinamerikanska ledare betonade att FN måste stärkas för att undvika att beslut blockeras av länder med vetorätt i säkerhetsrådet.

Boric och Petro föreslog med emfas att Netanyahu måste ställas inför en internationell domstol, och Petro talade om en internationell armé för Palestinas befrielse. Dessa var de mest djärva förslag man lagt fram vid FN:s generalförsamling och fick stöd från många länder i det globala syd, medan USA:s delegater och några allierade lämnade salen.

Vi är inte vana vid att statsmän kallar saker och ting vid deras rätta namn. Att under FN:s fana tala om Trump som en auktoritär figur som uppvisar vanmakt och raseri, liksom en utrikespolitik av bombardemang med diktat, sanktioner och militär inblandning, iscensatt i namn av ett förmodat nationellt intresse, med globala konsekvenser för civila, som förnekar klimatkatastrofen, ljuger tvångsmässigt och åsidosätter demokrati… Ja, det tillhör inte det sedvanliga i en högtidlig diplomatisk atmosfär.

Det räcker inte att vara förbryllad över den absurda skrämselretorik Trump och hans anhängare använder, när man förnekar klimatvetenskap. Att gång på gång tjata om ”Amerika först” är skolexempel på imperialistisk överhöghet, djupt reaktionärt, och slår mot världens svagaste i ett läge där människor flyr döden. Hyckleriet är inte mindre reaktionärt då man pläderar för fred men förser regimer som Israel med vapen som mördar civila i parti och minut. Stöd till folkmord kläs ofta i abstrakta termer från politikernas sida, men sådana ord måste avklädas. Ja, man måste tala klartext och agera därefter.

Boric, Petro och Lula har i FN:s generalförsamling uttalat skarp kritik mot vad en hel värld ser som en brun ström av överlagt folkmord och etnisk rensning i Gaza, och det med direkt stöd från USA:s politiska och militära maskineri. Det dessa latinamerikanska presidenter talar om utgör en totalitet; en kamp mot strukturellt våld, ekonomisk kolonialism och imperialism, förnekelse av klimatförstörelse, institutionell dubbelmoral, korruption och den fanatiska dogmen att ”marknadens” drivkraft ska styra allt.

I skrivande stund använder den israeliska militären exploderande drönare över 11 fartyg, från ”Global Sumud-flottiljen” som befinner sig på internationellt vatten, utanför den grekiska ön Gavdos. Fartygen är på väg mot Gaza med förnödenheter såsom livsmedel och mediciner. En militärattack mot den fredliga humanitära flottan som försöker leverera förnödenheter till Gazas befolkning. Italiens försvarsminister, Guido Crocetto, fördömde attacken och beordrade en modern fregatt, ett krigsfartyg, Fasan, mot flottiljen för att skydda flottiljens aktivister och för ev. räddningsinsatser. Även Spaniens premiärminister Pedro Sanchez har sänt ett militärt fartyg och åtog sig att skydda dem som riskerar sina liv för att bistå Gazas hjälpflottilj. Mexikos och Colombias regeringar fruktar för sina medborgares fysiska säkerhet och kräver respekt för dem och alla aktivister. Ulf Kristersson borde göra detsamma, men verkar sakna tunga.

Det är ytterst allvarligt att angripa en obeväpnad humanitär flottilj, men typiskt för en terrorstat som Israel i händerna på folkhatiska högerextremister. Palestinier i Gaza och på Västbanken är utsatta för brott mot mänskligheten och får under inga omständigheter lämnas åt sitt öde. Världens röst måste höjas ännu högre för att stoppa Israels folkmord och till försvar av det palestinska folket.

Bilden: Chiles president Gabriel Boric under tal i FN.





