”För Israel och västvärlden är de palestinska barnens liv varken heliga eller sörjbara”

På söndagen var det flera tusen som demonstrerade på gator i Malmö, från Gustav Adolfs torg till Möllevångstorget. På Gustav Adolfs torg höll Soledad Quintana Fernández från F! Malmö, och som vårdpersonal och barnmorska, ett brandtal som uppskattades mycket av alla. Internationalen har fått hennes tillåtelse att publicera talet i sin helhet.

Opinion|Soledad Quintana Fernandez

”Skapandet av Israel är ett sionistiskt bosättarkolonialt projekt som ständigt strävar efter att expandera den illegala ockupationen av Palestina som pågått i 76 år. Det senaste året har markerat en intensifiering av terrorstaten Israels sionistiska projekt där folkmordet vi alla bevittnar är det yttersta uttrycket för bosättarkolonialism.

Det vi ser är en förlängning av en etnonationalistisk och rasistisk politik sen 1948, med syftet att förinta det palestinska folket. Etnisk rensning, apartheid, fördrivning, förstörelse av palestinsk mark, vatten och infrastruktur, skolor och universitet, sjukhus, mord på palestinier, reproduktivt och sexuellt våld och förvägrande av barns trygghet och framtid är kolonialmaktens verktyg och strategier för att förstöra och omöjliggöra allt palestinskt liv.

Vi anklagar väst! Vi anklagar världssamfundet för deras valda handlingsförlamning som vi vet är ett aktivt val. Vi ser igenom deras hycklande om mänskliga rättigheter, om Barnkonventionen, om rätten till hälsa, om rätten till liv….för det är uppenbart att dessa rättigheter aldrig gäller för palestinier, eller libaneser, eller kongoleser, eller yemeniter eller överhuvudtaget folk i Globala Syd.

Vi ser detta när talet om sexuell-och reproduktiv hälsa och rättigheter inte gäller för gravida och nyförlösta i Gaza. När gravida tvingas föda i skräck och göra kejsarsnitt utan bedövning. När sjukhus och vårdpersonal är ständiga måltavlor i Israels kriminella precisionsbombningar. Vi ser detta när det är barn som bombas sönder, begravs under rasmassor, lemlästas eller lämnas föräldralösa.

För Israel och västvärlden är de palestinska barnens liv varken heliga eller sörjbara.

Men vi anklagar även Sveriges ansvariga politiker för sitt förakt för palestinskt liv. Till exempel när de vägrar att ta emot skadade barn från Gaza för vård i Sverige… Låt detta sjunka in: vägran att ta emot skadade BARN för vård…

I Gaza har myten om västvärldens och Sveriges humanism vittrat sönder.

I Gaza har västvärlden och Sverige visat sitt rätta jag och avslöjat ännu en gång sin avhumaniserande syn på “den andra”.

I Gaza har västvärlden och Sverige avslöjats som de dödens lakejer de är.

Men vi kommer inte att tystna.

Vi kommer fortsätta att höja våra röster mot det pågående folkmordet, ockupationen och krigsförbrytelserna Israel, med västvärldens stöd, gör sig skyldig till.

Vi kommer att fortsätta peka ut västvärlden och Sverige som medskyldiga till terrorn.

Vi kommer fortsätta peka ut västvärldens och Sveriges allians med sionismen.

Vi kommer aldrig glömma eller förlåta makteliternas ansvar för förstörelsen av liv.

I brist på att världssamfundet tar till åtgärder, så finns vi. Vi, gatans parlament, parallellsamhället, jordens fördömda. Vi som vägrar vara tysta. Vi som vägrar att se på. Vi som med värdig vrede ställer Israel, USA och Sverige – Västländerna – till svars. Det är folken som fördömer, agerar och protesterar, på gator, på torg, i skolor, på universitet och på arbetsplatser.

Vi förväntar oss inte något från makteliten, istället är det folken i världen som hoppet står till och det är folken som skriver historia, det är VI som avgör framtiden för det är VI som ÄR folket! Rätten till ett värdigt liv vinner vi alltid med folkens outtröttliga kamp och vår kollektiva kraft. Detta kommer inte att vara ett undantag!

We are millions we are billions

We are all Palestinians

Viva Palestina libre! From the river to the sea!”