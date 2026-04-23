Forssell bjuder in talibanerna- för att kunna utvisa fler till Afghanistan

Regeringen har bjudit in Talibanerna till samtal. Målet är att kunna utvisa fler från Sverige till Afghanistan, avslöjar TT och Dagens ETC.

Migrationsminister Johan Forssell (M) säger till TT att det är ett stort problem att personer som fått ett utvisningsbeslut stannar kvar i Sverige och EU. Han menar att det inte går att verkställa utvisningarna när Afghanistan inte tar emot dem.

Tidöpartierna har ökat antalet utvisningar sedan förra valet och infört flera hårt kritiserade lagar på området.

EU har hittills inte erkänt Talibanerna, och det har inte varit lätt att få till samtal med den repressiva islamistiska regimen som bland annat förbjuder flickor att gå i skolan och utreds av ICC för brott mot mänskliga rättigheter.

Forssell påpekar att samtalen med Talibanerna inte ska tolkas som ett ”politiskt erkännande” av den afghanska regimen som tog makten när amerikanska trupper lämnade landet 2021. Enligt Forssell kommer samtalen vara rent tekniska och föras på tjänstemannanivå i Bryssel.

Tony Haddou (V) är kritisk mot att regeringen öppnar för samtal med Talibanerna.

”Dom vill bli internationellt erkända och moderaterna öppnar den dörren, trots att riksdagen hittills varit överens om att inte göra det”, skriver han och fortsätter med att det visar på hur lite respekt moderaterna har för internationell rätt och mänskliga rättigheter.

”Det här är varken svensk utrikes- eller migrationspolitik. Det här är totala botten.”

Bilden: Fyra män avrättas nyligen offentligt av talibanregimen i Afghanistan.