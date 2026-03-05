– En migrationspolitik som är rättssäker, förutsägbar och medmänsklig. Så sammanfattar Karin Fridell Anter, ordförande för föreningen Stöttepelaren, målet för kampanjen För en human migrationspolitik. Karin är med i kampanjens styrgrupp och Internationalen har pratat med henne om de manifestationer som nu organiseras över hela landet.

Inrikes | Lars Henriksson

Helgen 13-15 mars samlar kampanjen För en human migrationspolitik till manifestationer över hela landet. Karin har fullt upp nu men hinner med några snabba frågor.

Vad vill ni med kampanjen För en human migrationspolitik?

Helt kort: de grundläggande kraven är att migrationspolitiken ska vara rättssäker, förutsägbar och medmänsklig, svarar Karin.

– Vi kräver omedelbara nödbromsar för att hindra tonårsutvisningar och andra utvisningar som de gör på grund av luckor i lagstiftningen, fortsätter hon. Vi säger också nej till de invandrar- och flyktingfientliga lagförslag som ska upp i riksdagen i vår. Långsiktigt ser vi permanenta uppehållstillstånd som den enda vägen att ge trygghet och ett värdigt liv till invandrare och flyktingar.

Vad är det som står på spel nu?

– Tidöpartierna har lagt in högsta växeln för att genomföra så mycket som möjligt av det ”paradigmskifte” som de utlovade direkt efter valet, förklarar Karin Fridell Anter. De uppmärksammade tonårsutvisningarna är bara toppen på ett isberg.

– Förslaget om att dra tillbaka redan givna permanenta uppehållstillstånd (PUT) är åtminstone tillfälligt lagt i byrålådan. Men under våren har riksdagen en rad andra främlingsfientliga lagar att ta ställning till. Det handlar om försämrad tillgång till välfärd som ska knytas till inkomsten. Svårare att bli medborgare. Bedömning av god ”vandel” för både uppehållstillstånd och medborgarskap. Detta öppnar för godtycke och inskränkt yttrandefrihet.

– Och det stannar inte där, säger Karin. När det gäller uppehållstillstånden finns ett förslag om att inte ge flera permanenta uppehållstillstånd, inte ens till dem som har fått sin flyktingstatus beviljad. I stället ska den som en gång sökt asyl få ett tillfälligt uppehållstillstånd som ska förnyas vartannat år. Alltså leva i en permanent osäkerhet.

Hittills har Socialdemokraterna röstat för Tidölagets utvisningslagar. Hela idén om att uppehållstillstånd ska vara tillfällig härrör från den ”tillfälliga” lag som S-MP-regeringen presenterade 2016.

Vad tror ni går att uppnå genom kampanjen För en human migrationspolitik?

– Inom socialdemokratin finns en stark opinion mot partiledningens ”strama migrationspolitik”. Det syntes inte minst i det interna uppror som nyligen utbröt när S inte stödde förslaget om att stoppa barnutvisningarna. Vi hoppas att de krafterna inom S ska bli stärkta av vår kampanj, säger Karin. Socialdemokraterna vill helst sopa migrationspolitiken under mattan inför valet, men det ska de inte lyckas med, tillägger hon.

– Sedan hoppas vi förstås att regeringen inte ska våga lägga fram de värsta förslagen när de ser en stark opinion, säger Karin. Deras beslut att inte gå vidare med utredningsförslaget om indragna PUT påverkades säkert av den starka opinionen, inklusive de mer än 70 000 namnunderskrifterna från kampanjen ”Rör inte PUT”. Kanske kan också enstaka ledamöter inom något av regeringspartierna våga rösta mot sin regering, hoppas hon. Det har hänt förr, bland annat när liberaler 2017 röstade för gymnasielagen som har räddat mer än 5000 unga människor, mest afghanska killar, från utvisning.

Hur ser kampanjen För en human migrationspolitik ut?

– Kampanjen har startats av ett tiotal organisationer och nätverk som redan är engagerade i flyktingfrågor. Den samarbetar med informell arbetsdelning och stor öppenhet för olika initiativ. Kampanjen är partipolitiskt och religiöst obunden. Alla organisationer och nätverk är välkomna att ställa upp bakom vårt upprop. Vi har stöd från Skiftet, som administrerade namninsamlingen Rör inte PUT och den nya namninsamlingen För en human migrationspolitik med just nu drygt 23 000 namn.

Vad händer under manifestationshelgen?

– Vi har utlyst en manifestationshelg 13-15 mars som vi sprider på sociala medier och genom Skiftet. Mängder av stora och små grupper har anslutit sig. Det kommer att ordnas runt 25 manifestationer den helgen under vår huvudparoll För en human migrationspolitik. Det händer så mycket hela tiden runt om i landet att vi knappt hinner med att uppdatera informationen. Kampanjen finns också på Instagram och Tiktok.

Har vinden vänt nu?

Ja, absolut! Kommunernas nej till återvändarbidraget med Jokkmokk i spetsen och de uppenbart groteska tonårsutvisningarna har gjort att utvisningspolitiken uppmärksammas i media. Fler och fler reagerar mot regeringens politik och genomskådar de lögner som används för att motivera förtrycket.

Och vad händer efter 13-15 mars?

Vi kommer att fortsätta med kampanjen i första hand fram till valet, med lokala manifestationer under våren, någonting i Almedalen i juni och en ny gemensam manifestationshelg 28-30 augusti, avslutar Karin Fridell Anter.

