Är migrationspolitiken verkligen ”stram” Magdalena och Jimmie?

”Stram” migrationspolitik ? Eller rå, grov, hänsynslös, grym, bestialisk, djurisk, omänsklig, inhuman, obarmhärtig, skoningslös, chockerande och provocerande?

Ord har betydelse. Politikerspråket om ”stram migrationspolitik”, upprepat med en dåres envishet från Jimmie Åkesson med Tidökamrater till Magdalena Andersson, syftar både till att klargöra och dölja.

Kommentar|Håkan Blomqvist

För Åkesson handlar det om att klargöra att det rör sig om att kväsa eller rentav kväva immigrationen. Synonymordboken (synonymer.se) föreslår bland andra motsvarigheter till stram, ordet ”spänd” eller ”åtdragen. Och förklarar träffande under rubriken ”Hur används ordet?”

”Jag bär rädslan som en för hårt åtdragen halsduk. Svångremmen är hårt åtdragen och kommer att fortsätta vara så…. Rätten konstaterade att mordoffret dött av kraftigt våld när han först blev slagen i huvudet med en glaslykta och därefter fick en telefonsladd åtdragen om halsen. Han hade ett långsträckt ansikte med huden hårt åtdragen över kraniets konturer.”

Helena Andersson tycks snarare hoppas på en annan synonym till ”stram”, som stolt och korrekt. Men här föreslår synonymordboken också ”högdragen”, med motsvarigheterna: uppblåst, nedlåtande, arrogant, snorkig, stroppig, struntförnäm, överlägsen, dryg, högfärdig, fjär, högmodig, spotsk, trotsig, hånfull, stursk, övermodig, adelsstolt, aristokratisk, avmätt, avspisande, behärskad, bonddryg, bördsstolt, dumdryg, förmäten, förnäm, mallig, nackstyv, skitviktig, småviktig, snörpig, stel, stolt, stram, von oben – i motsats till ödmjuk, blyg och vänliga.

Användarna av synonymsajten föreslår bara helt enkelt: fisförnäm.

Så kanske Andersson hellre tänker sig synonymen ”återhållsam”. För här finns ju mängder av goda ord, som måttfull, sparsam, måttlig, behärskad, sansad och försiktig i motsats till omåttlig och obehärskad. Att till ”återhållsam” också nämns snål och asketisk känns möjligen inte lika trevligt, liksom förslagen på hur ordet återhållsam kan användas: ”Bolagsledningen var dock återhållsam med detaljerade kommentarer” eller det rena militärkuppscenariot: ”nu ser vi också en något återhållsam effekt när militären tagit över.”

Förhoppningen är väl att ”stram” mer ska uttydas barsk, rakryggad, strikt och tajt, kanske rentav, som ordboken vidare föreslår i dessa tider, militärisk. Men möjligen gillas inte riktigt förslagen: krampaktig, stel och neurotisk. Motsatsorden lös, slak, slapp, likgiltig och utsvävande tycks väl helt tagna ur SD:s vokabulär. Men kanske inte Andersson gillar förslaget om motsatsord till stram: avspänd och fredlig? Eller synonymordet ”avmätts” motsvarigheter i stel, kort och kylig, karg och oengagerad – med motsatsorden: hjärtlig, varm och vänlig.

Stram har ju väldigt många fler synonymer som kanske Åkesson skulle omfamna men Andersson vilja mörka, som ”knapp” med motsvarigheterna otillräcklig, skral, mager, i minsta laget och fattig. Eller ”stel” som hård, orörlig, osmidig, stelbent, byråkratisk, livlös och känslolös…

Borde vi inte i dessa sammanhang helt enkelt bara skrota ordet stram och övergå till the real thing: ”brutal”, med synonymerna: rå, grov, hänsynslös, grym, bestialisk, djurisk, omänsklig, inhuman, obarmhärtig, skoningslös, chockerande och provocerande

Visst vore väl det mer passande liksom motsatsorden mild, human och godhjärtad?

Ord har ju betydelse. Fungerar både som kamouflage och klargöranden – det gäller inte minst i migrationspolitiken.

Bilden: Jimmie Åkesson och Magdalena Andersson