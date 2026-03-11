Donald Trump fortsätter förneka att USA är ansvarigt för bombningen av en flickskola i södra Iran under krigets första dag. Detta trots att alla tillgängliga bevis tyder på att missilen som dödade 175 människor, de flesta barn, var amerikansk. En video från händelsen visar hur en projektil som identifierats som en amerikansk Tomahawk-missil slår ner nära skolan.

Utrikes|Erik Edlund

Trots detta står Trump fast vid att hävda att Iran på något sätt hade kommit över en amerikansk Tomahawk-missil och bombat skolan.

Vid en presskonferens i Vita huset frågade New York Times Vita huset-reporter Shawn McCreesh hur det kommer sig att presidenten fortfarande står fast vid att Iran är ansvarigt när både militärens egen utredning och försvarsministern Pete Hegseth säger att missilen med största sannolikhet var amerikansk.

— Eftersom jag helt enkelt inte vet tillräckligt mycket om det, svarade Trump och sa att han förstått att händelsen fortfarande är under utredning.

— Men Tomahawkrobotar används också av andra, som du vet. Flera andra länder har Tomahawkrobotar – de köper dem av oss.

Det stämmer att USA inte är det enda landet som har tillgång till just den typen av missiler. Iran är dock inte ett av de länderna.

— De enda andra länder som använder Tomahawkrobotar är Japan, Storbritannien, Australien och Nederländerna, säger Mark F. Cancian, senior rådgivare vid tankesmedjan Center for Strategic and International Studies. Han fortsätter med att Iran inte har tillgång till just Tomahawk-missiler, även om landet har många andra robotar av olika slag.