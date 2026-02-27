-En murbräcka mot välfärden

Så kallar Tony Haddou (V) regeringens förslag om att kräva att människor ska kvalificera sig för barnbidrag och andra grundpelare i de svenska välfärdssystemet. LO:s tidning Arbetet beskriver förslaget som ”Otrygghet som affärsidé och lydnad som villkor”. Tidöpartierna har nu dragit igång sin valrörelse. Vänsterns utmaning är nu att vända försöken att vinna röster på splittring mellan arbetare.

Inrikes | Lars Henriksson

I måndags drog Tidöpartierna igång valkampanjen på allvar. Genom en ny proposition slog de fast vad de önskar att valdebatten ska handla om: svenskar mot invandrare.

Förslaget berövar invandrare som bott mindre än fem år i Sverige viktiga sociala rättigheter: föräldrapenning, barnbidrag, bostadsbidrag och sjukersättning. I de nordiska länderna har de sociala skyddsnäten grundats på principen om generell välfärd, det vill säga system där alla ingår. Det har under lång tid visat sig vara mer effektivt mot fattigdom och än system med individuell prövning. En princip regeringen nu alltså vill börja riva upp.

Effekten av detta drabbar inte bara välfärden. De som står utanför de allmänna skyddsnäten kommer att bli mer pressade att sänka sina krav på jobbet. Och det är inget Tidögänget döljer: ”Människor agerar på ekonomiska incitament, säger Ludvig Aspling (SD).”

På ren svenska: ju fler fattiga och desperata människor desto större press på löner och arbetsvillkor för alla. Centerpartiet, som sedan gammalt är anhängare av att skära ner välfärden för att ”skapa incitament”, jublar självklart åt förslaget.

Regeringens förslag kommer även att drabba kommunerna. När fattiga familjer får det sämre kommer fler att hamna hos socialtjänsten. Det kommer att driva fram nya nedskärningar som lokala högerpolitiker självklart kommer att skylla på invandringen.

Regeringens förslag är en utmaning mot hela arbetarrörelsen. Ledaren i LO:s tidning Arbetet skriver träffande:

”Det är gigekonomins logik överförd till varenda människa som kommer till svensk arbetsmarknad: otrygghet som affärsidé och lydnad som villkor. Om du vet att du i fem år står utanför centrala delar av trygghetssystemen – stöd som mildrar de ekonomiska konsekvenserna av att bli förälder, att boendekostnaderna stiger, att du blir sjuk – så skapar det så kallade incitament. Incitament att ta första bästa jobb, även när villkoren är usla. Incitament att tacka ja till obekväma scheman och evighetslånga arbetsdagar. Incitament att inte bråka med chefen. Incitament att gå till jobbet sjuk, strunta i att vabba, att alltid tacka ja till övertid. ”

En som skarpt gått emot Tidsregeringens förslag är Tony Haddou, riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

– Regeringen försöker använda invandrare som murbräcka för att slå sönder välfärden för alla, säger han till Internationalen. Den som tror att de kommer att stanna vid detta behöver tänka om.

– De säger att det ska ge ”incitament” att börja jobba men det är arbetslösheten som gör att människor saknar jobb. Den har regeringen inte lyft ett finger för att göra något åt, fortsätter han.. Istället försöker Tidögänget smita undan sitt ansvar genom att göra arbetslösheten till en individuell fråga. Något som kan lösas med sänkt a-kassa och förstörda skyddsnät.

Att ställa invandrare mot infödda har alltid varit centralt i SD:s politik och med sina förslag hoppas nu hela Tidögänget på en valdebatt om detta. Borde det inte vara en väldigt viktigt sak för Vänsterpartiet att slå tillbaka i valet. Att visa hur regeringens politik drabba alla arbetare och låginkomsttagare?

– Absolut svarar Tony Haddou. Att villkora de social skyddsnäten är ett steg för att angripa hela den svenska välfärdsmodellen för att kunna sänka skatten för det rika ännu mer. SD tillhandahåller invandrarna som syndabock. Vi behöver slå tillbaka allt detta med kraft.